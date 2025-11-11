CV-ul lui Filipe Coelho nu-l impresionează pe Marius Lăcătuş: "Ar fi trebuit, ca la vârsta aceasta..." - Antena Sport

Filipe Coelho a fost numit antrenor la Universitatea Craiova, dar lipsa de experienţă ca antrenor pricipal a fost taxată imediat. Unul dintre cei surprinşi de numirea lui Filipe Coelho (45 de ani) pe banca oltenilor a fost Marius Lăcătuş. Coelho nu a mai fost antrenor pricipal din 2017, iar de-atunci el a fost secund la Chongqing Liangjiang Athletic, naționala din Coreea de Sud şi Emiratele Arabe Unite!

”Ar fi trebuit, ca la vârsta aceasta, să fi avut mai multe mandate ca antrenor principal. Mă refer la mandate la un nivel puțin ridicat, poate chiar la nivel de Liga 1”, a spus Marius Lăcătuș, pentru digisport.ro.

”Este clar că persoana care l-a ales, are mai multe date. De multe ori, ca antrenor secund, mai ales în cantonamente, dar și în timpul sezonului, ai posibilitatea să mai conduci antrenamentele, plus că ai o relație apropiată cu jucătorii. Probabil că Mario Felgueiras a cules mai multe date și cred că a fost persoana care l-a propus conducerii”, a mai spus Lăcătuș.

Filipe Coelho a activat ca antrenor principal la Leixoes, Casa Pia şi Vilafranquense.