OFICIAL | Filipe Coelho e noul antrenor al Universităţii Craiova! Cine e înlocuitorul lui Mirel Rădoi - Antena Sport

OFICIAL | Filipe Coelho e noul antrenor al Universităţii Craiova! Cine e înlocuitorul lui Mirel Rădoi

Bogdan Stănescu Publicat: 11 noiembrie 2025, 19:57

Filipe Coelho e noul antrenor al Universităţii Craiova / Facebook Universitatea Craiova

Universitatea Craiova l-a anunţat oficial pe noul antrenor al echipei. Este vorba de portughezul Filipe Coelho (45 de ani). El îl înlocuieşte pe Mirel Rădoi, care a părăsit formaţia patronată de Mihai Rotaru.

Coelho le-a pregătit în trecut pe Leixoes şi Casa Pia, formaţii portugheze.

“OFICIAL | Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei! 💙

Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei! 🫡

Noul tehnician al Științei a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la Naționala Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense”, a transmis Universitatea Craiova, pe Facebook.

