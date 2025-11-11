Un titular a fugit din cantonamentul FCSB-ului. Mihai Stoica a dat toate detaliile: "Atât de inconştient" - Antena Sport

Mihai Stoica a dezvăluit că un titular al FCSB-ului a fugit din cantonament, după meciul câştigat cu U Cluj, scor 2-0, în urmă cu două etape. Oficialul campioanei a transmis că Siyabonga Ngezana a lipsit toată noapte, revenind abia la micul dejun.
Despre escapada lui Siyabonga Ngezana a aflat şi Gigi Becali şi s-a întrebat imediat cu cine ar fi putut ieşi în Cluj fundaşul său. Mihai Stoica este de părere că stopperul sud-african s-a întâlnit cu fostul coechipier Damjan Djokovic.
Un titular a fugit din cantonamentul FCSB-ului
Mihai Stoica a declarat că nu e pentru prima dată când se întâmplă un astfel de episod. Acesta a transmis că Ngezana va plăti o amendă pentru faptul că a fugit din cantonamentul campioanei.
“Ngezana după meciul cu U Cluj a ieșit din hotel. Gigi m-a întrebat pe cine poate să știe în Cluj? I-am zis că doar pe Djokovic. Habar nu am dacă s-a întâlnit cu Djokovic. La ce oră s-a întors? La o oră matinală. Ngezana a venit la micul dejun. Da, asta e varianta.
Nu au existat jucători să nu facă d-astea. Atât de inconștient să fii? Trebuie să vii mai devreme, să nu știe nimeni că ai plecat. Clar că va plăti amenda. El nu mai e jucătorul din primele două sezoane.
Am avut multe cazuri d-astea la viața mea. Am avut jucători care erau într-o mare stare de veselie și m-am făcut că nu văd. Aveam patru jucători titulari la Oțelul Galați. Unul mai striga și după mine”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
