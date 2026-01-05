"Nu ne interesează". Jucătorul din Liga 1, refuzat de FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit planul campioanei - Antena Sport

Mihai Stoica a dezvăluit ce jucător din Liga 1 a fost refuzat de FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a declarat că Joao Lameira (26 de ani) nu este pe “radarul” roş-albaştrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocaşul celor de la Oţelul a impresionat în acest sezon de Liga 1, el fiind jucător de bază la echipa din Galaţi. Gigi Becali îşi exprima admiraţia pentru Lameira, în urmă cu câteva săptămâni, existând astfel zvonuri conform cărora acesta ar putea ajunge la FCSB.

Joao Lameira nu este dorit de FCSB. Anunţul lui Mihai Stoica

Mihai Stoica a clarificat zvonurile şi a transmis clar faptul că Joao Lameira nu se află pe lista de transferuri de la FCSB, în această iarnă.

“Altă chestie care a apărut, că ne-am bătut cu Rapid pentru Lameira. Am spus clar: NU ne interesează Lameira”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Şi Victor Angelescu a oferit declaraţii despre posibilul transfer al lui Joao Lameira la Rapid. Preşedintele giuleştenilor a declarat că nu sunt şanse ca portughezul să ajungă sub comanda lui Costel Gâlcă, în această iarnă.