"Nu ne interesează". Jucătorul din Liga 1, refuzat de FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit planul campioanei - Antena Sport

“Nu ne interesează”. Jucătorul din Liga 1, refuzat de FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit planul campioanei

Viviana Moraru Publicat: 5 ianuarie 2026, 8:55

Mihai Stoica / Profimedia

Mihai Stoica a dezvăluit ce jucător din Liga 1 a fost refuzat de FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a declarat că Joao Lameira (26 de ani) nu este pe “radarul” roş-albaştrilor.

Mijlocaşul celor de la Oţelul a impresionat în acest sezon de Liga 1, el fiind jucător de bază la echipa din Galaţi. Gigi Becali îşi exprima admiraţia pentru Lameira, în urmă cu câteva săptămâni, existând astfel zvonuri conform cărora acesta ar putea ajunge la FCSB.

Joao Lameira nu este dorit de FCSB. Anunţul lui Mihai Stoica

Mihai Stoica a clarificat zvonurile şi a transmis clar faptul că Joao Lameira nu se află pe lista de transferuri de la FCSB, în această iarnă.

“Altă chestie care a apărut, că ne-am bătut cu Rapid pentru Lameira. Am spus clar: NU ne interesează Lameira”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Şi Victor Angelescu a oferit declaraţii despre posibilul transfer al lui Joao Lameira la Rapid. Preşedintele giuleştenilor a declarat că nu sunt şanse ca portughezul să ajungă sub comanda lui Costel Gâlcă, în această iarnă.

“Nici pe noi nu ne interesează. Noi n-am zis niciodată şi nici n-am avut vreo discuţie pentru Lameira. Nu ne-a interesat niciodată”, a spus şi Victor Angelescu.

Joao Lameira mai are contract cu Oţelul până în vara lui 2027, el semnând cu gălăţenii în vară. Mijlocaşul cotat la suma de 750.000 de euro este unul dintre cei mai importanţi jucători din lotul lui Laszlo Balint, el bifând 17 meciuri în acest sezon, timp în care a marcat trei goluri şi a oferit două pase decisive.

