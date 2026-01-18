Un titular de la FCSB, băgat în şedinţă de Gigi Becali. Avertisment dur: "Îl sun şi asta o să-i spun" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că va băga în şedinţă un titular de la FCSB, după eşecul cu FC Argeş, scor 0-1, din etapa a 22-a din Liga 1. Patronul campioanei s-a declarat nemulţumit de Darius Olaru, despre care a transmis că-l va suna pentru a purta o discuţie.

Gigi Becali a transmis că marea problemă a lui Darius Olaru este faptul că mijlocaşul vrea să joace din prima, indiferent de fază. Latifundiarul din Pipera a declarat că-i va spune jucătorului său să-şi schimbe deciziile, pe parcursul jocului.

Gigi Becali îl va băga în şedinţă pe Darius Olaru

Gigi Becali vrea ca Darius Olaru să-şi schimbe jocul şi în situaţiile în care FCSB este în superioritate numerică pe atac, să nu mai paseze din prima, ci să urce cu mingea spre careul advers.

“Olaru a alergat de i-a venit acru, dar numai că el… Eu o să vorbesc cu el, o să-l sun și o să-i spun: băi, te rog eu frumos un lucru – avem situații când primești mingea și, avem noi 4 contra 3 sau 5 contra 3: nu mai da din prima mă, măcar preia-o, ca să poți să ai mai bună direcție.

Nu mai da, mă, din prima, așa, cu spatele. El primește și o dă fără să vadă, imaginar. Bă, preia-o, urcă cu mingea, și dă pasă. Nu mai da mingea, că o dai la adversar și o pierdem. Și de multe ori se întâmplă așa.