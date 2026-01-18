Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Un titular de la FCSB, băgat în şedinţă de Gigi Becali. Avertisment dur: "Îl sun şi asta o să-i spun" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Un titular de la FCSB, băgat în şedinţă de Gigi Becali. Avertisment dur: “Îl sun şi asta o să-i spun”

Un titular de la FCSB, băgat în şedinţă de Gigi Becali. Avertisment dur: “Îl sun şi asta o să-i spun”

Viviana Moraru Publicat: 18 ianuarie 2026, 8:17

Comentarii
Un titular de la FCSB, băgat în şedinţă de Gigi Becali. Avertisment dur: Îl sun şi asta o să-i spun

Gigi Becali, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Gigi Becali a anunţat că va băga în şedinţă un titular de la FCSB, după eşecul cu FC Argeş, scor 0-1, din etapa a 22-a din Liga 1. Patronul campioanei s-a declarat nemulţumit de Darius Olaru, despre care a transmis că-l va suna pentru a purta o discuţie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a transmis că marea problemă a lui Darius Olaru este faptul că mijlocaşul vrea să joace din prima, indiferent de fază. Latifundiarul din Pipera a declarat că-i va spune jucătorului său să-şi schimbe deciziile, pe parcursul jocului.

Gigi Becali îl va băga în şedinţă pe Darius Olaru

Gigi Becali vrea ca Darius Olaru să-şi schimbe jocul şi în situaţiile în care FCSB este în superioritate numerică pe atac, să nu mai paseze din prima, ci să urce cu mingea spre careul advers.

“Olaru a alergat de i-a venit acru, dar numai că el… Eu o să vorbesc cu el, o să-l sun și o să-i spun: băi, te rog eu frumos un lucru – avem situații când primești mingea și, avem noi 4 contra 3 sau 5 contra 3: nu mai da din prima mă, măcar preia-o, ca să poți să ai mai bună direcție.

Nu mai da, mă, din prima, așa, cu spatele. El primește și o dă fără să vadă, imaginar. Bă, preia-o, urcă cu mingea, și dă pasă. Nu mai da mingea, că o dai la adversar și o pierdem. Și de multe ori se întâmplă așa.

Reclamă
Reclamă

(n.r. O să-l sunați pe Olaru și o să-i spuneți toate lucrule astea?) Da, să nu mai facă asta. Pentru că e păcat. Noi avem situații de gol, fază promițătoare, iar el o pasează din prima. Fără să preia, fără nimic, unde din punctul lui de vedere imaginare trebuie să fie un coleg”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

FCSB se pregăteşte de duelul cu Dinamo Zagreb, după eşecul cu FC Argeş. Partida cu formaţia din Croaţia, din penultima rundă a grupei de Europa League, se va disputa joi, de la ora 22:00.

Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţaPericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Observator
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul în care se uită în oglindă
Fanatik.ro
Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul în care se uită în oglindă
10:49
Ce jucător transferă FCSB! Întrebarea care l-a lăsat mască pe Mihai Stoica! Luni face vizita medicală
10:42
VIDEOOklahoma City Thunder, eşec în deplasare cu Miami Heat. Bam Adebayo, jucătorul meciului
10:29
Victoriile Faimoșilor au continuat aseară, într-o ediție Survivor, lider de audiență
10:15
Cristi Chivu, gata de duelul “de foc” din Champions League, după o nouă victorie a lui Inter în Serie A: “Ştim ce valoare avem”
9:48
Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună”
9:13
“A produs foarte puţin”. Discurs ferm după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus, în primul meci din 2026
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 3 Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: “Vreau să-i văd” 4 Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări 5 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 6 FotoAfacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: “Cel mai bun”
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham