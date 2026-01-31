Unirea Slobozia - Hermannstadt 2-3. Spectacol total într-un meci fără VAR - Antena Sport

Închide meniul
Unirea Slobozia - Hermannstadt 2-3. Spectacol total într-un meci fără VAR

Unirea Slobozia – Hermannstadt 2-3. Spectacol total într-un meci fără VAR

Unirea Slobozia – Hermannstadt 2-3. Spectacol total într-un meci fără VAR

Daniel Işvanca Publicat: 31 ianuarie 2026, 16:27

Unirea Slobozia – Hermannstadt 2-3. Spectacol total într-un meci fără VAR

Slobozia - Hermannstadt / SPORT PICTURES

Unirea Slobozia – Hermannstadt a fost meciul care a deschis ziua de sâmbătă în Liga 1, partida fiind disputată fără sistemul VAR, din cauza unor probleme tehnice la fața locului.

Gruparea antrenată de Dorinel Munteanu a luat toate cele trei puncte din acest joc, însă victoria nu a fost deloc una ușoară pentru formația care luptă la evitarea retrogradării.

Cinci goluri la Slobozia – Hermannstadt

Gazdele au deschis repede scorul în partida de pe teren propriu, reușind să deschidă scorul prin Espinosa. Până la pauză, nu numai că sibienii au întors rezultatul, dar au înscris de trei ori.

Afalna (min. 29) a restabilit egalitatea pe tabelă, în timp ce Aurelian Chițu a dus scorul la 2-1, cu un gol marcat în minutul 33. Același Afalna a stabilit rezultatul pauzei, trei minute mai târziu.

Repriza secundă a fost la fel de spectaculoasă, dar cu mult mai puține goluri. Ialomițenii au redus din diferență prin Espinosa (min. 55), dar nu a fost suficient pentru ca gazdele să evite înfrângerea.

Unirea Slobozia rămâne pe locul al 13-lea, cu un total de 21 de puncte, în timp ce echipa antrenată de Dorinel Munteanu este penultima în clasament, cu 17 puncte.

