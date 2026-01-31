"Vă rupem picioarele!". Scandări inimaginabile în Liga 1 după 3 goluri date în 7 minute - Antena Sport

Partida dintre Unirea Slobozia și Hermannstadt din Liga 1 a fost marcată de un moment de nervozitate din partea suporterilor ialomițeni. În minutul 36, după ce formația antrenată de Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu a încasat al treilea gol în doar șapte minute, galeria gazdelor a cedat și a începus să dat tonul la o scandare extrem de gravă.

Meciul dintre Unirea Slobozia și Hermannstadt, jucat pe noua arenă a ialomițenilor, a avut o primă repriză plină de goluri. După ce ialomițenii au deblocat tabela în minutul 12, sibienii au întors scorul cu trei goluri marcate între minutele 29 și 36.

Fotbaliștii Unirii Slobozia, amenințați de propriii suporteri

După ce “dubla” lui Afalna și reușita lui Chițu au dus scorul la 3-1, publicul din Slobozia a răbufnit și a început să scandeze “Demisia, demisia“, referindu-se probabil la antrenorii Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu. Nu acest mesaj a ieșit în evidență însă, ci altul îngrijorător prin care își amenințau favoriții.

“Jucători de Serie B, vă rupem picioarele“, s-a auzit de pe stadionul “1 Mai”. În plus, suporterii Unirii au avut și un “client”, pe Christ Afalna, care a venit în această iarnă de la echipa lor chiar la Hermannstadt, reușind și să marcheze de două ori în prima parte a jocului.

Deși publicul l-a fluierat pe camerunez, el a ales să nu se bucure la cele două goluri.