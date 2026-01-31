Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Vă rupem picioarele!". Scandări inimaginabile în Liga 1 după 3 goluri date în 7 minute - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Vă rupem picioarele!”. Scandări inimaginabile în Liga 1 după 3 goluri date în 7 minute

“Vă rupem picioarele!”. Scandări inimaginabile în Liga 1 după 3 goluri date în 7 minute

Andrei Nicolae Publicat: 31 ianuarie 2026, 16:20

Comentarii
Vă rupem picioarele!. Scandări inimaginabile în Liga 1 după 3 goluri date în 7 minute

Jucătorii și fanii Unirii Slobozia, la meciul cu Hermannstadt / Sport Pictures

Partida dintre Unirea Slobozia și Hermannstadt din Liga 1 a fost marcată de un moment de nervozitate din partea suporterilor ialomițeni. În minutul 36, după ce formația antrenată de Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu a încasat al treilea gol în doar șapte minute, galeria gazdelor a cedat și a începus să dat tonul la o scandare extrem de gravă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul dintre Unirea Slobozia și Hermannstadt, jucat pe noua arenă a ialomițenilor, a avut o primă repriză plină de goluri. După ce ialomițenii au deblocat tabela în minutul 12, sibienii au întors scorul cu trei goluri marcate între minutele 29 și 36.

Fotbaliștii Unirii Slobozia, amenințați de propriii suporteri

După ce “dubla” lui Afalna și reușita lui Chițu au dus scorul la 3-1, publicul din Slobozia a răbufnit și a început să scandeze “Demisia, demisia“, referindu-se probabil la antrenorii Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu. Nu acest mesaj a ieșit în evidență însă, ci altul îngrijorător prin care își amenințau favoriții.

Jucători de Serie B, vă rupem picioarele“, s-a auzit de pe stadionul “1 Mai”. În plus, suporterii Unirii au avut și un “client”, pe Christ Afalna, care a venit în această iarnă de la echipa lor chiar la Hermannstadt, reușind și să marcheze de două ori în prima parte a jocului.

Deși publicul l-a fluierat pe camerunez, el a ales să nu se bucure la cele două goluri.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga finala masculină de la Australian Open?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Observator
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Câți bani câștigă Florin Tănase într-un singur an din afaceri imobiliare. Rival lui Dumitru Dragomir încasează o suma uluitoare: „Cel mai tare bloc din București”
Fanatik.ro
Câți bani câștigă Florin Tănase într-un singur an din afaceri imobiliare. Rival lui Dumitru Dragomir încasează o suma uluitoare: „Cel mai tare bloc din București”
18:17
VIDEOValentin Mihăilă, gol superb în Istanbul Bașakșehir – Rizespor! Românul, printre cei mai buni de pe teren
18:06
LIVE SCOREFC Argeş – UTA 0-0. Duel tare pentru play-off la Mioveni
18:05
Lovitură pentru Real Madrid în cazul Negreira. Joan Laporta jubilează: “I-a închis «ușa în nas»”
17:58
Ciprian Marica nu a ezitat! Cine îl va înlocui pe Denis Drăguș la barajul cu Turcia: „A muncit mult”
17:48
Ștefan Bairam e OUT de la meciul cu Farul. Filipe Coelho a confirmat vestea proastă
17:37
Neluțu Varga, convins că CFR Cluj va juca în play-off. Ce îi dă încredere patronului din Gruia
Vezi toate știrile
1 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 2 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Gică Hagi l-a pus pe liber. I-a reziliat contractul 5 Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid 6 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate