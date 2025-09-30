Unirea Slobozia vrea cât mai puțini suporteri ai lui Dinamo la meci. Decizia luată de ialomițeni - Antena Sport

Dinamo o întâlnește etapa viitoare pe Unirea Slobozia în campionat, în cadrul unui meci care va avea loc la echipa lui Andrei Prepeliță acasă. Cu trei zile înainte de meci, ialomițenii au pus în vânzare biletele și au luat o măsură care cu siguranță va fi considerată nedreaptă de suporterii alb-roșilor.
Pe pagina oficială a Unirii, a fost transmis faptul că cei ce vor să vină la meci pot cumpăra bilete exclusiv în format fizic, din Slobozia. Cu siguranță, oficialii clubului își doresc să evite situația de anul trecut, când fanii lui Dinamo au fost în număr mare la meciul disputat la Clinceni și au dominat fondul sonor.
Suporterii lui Dinamo, descurajați să cumpere bilete
La meciul din sezonul trecut dintre Unirea Slobozia și Dinamo, suporterii au avut ocazia să își cumpere și bilete în format online, iar la Clinceni au ajuns să vină aproximativ 2000 de suporteri. Acum, fanii pot achiziționa tichete doar din orașul echipei gazdă, o tactică de a atrage mai mulți oameni din tabăra Unirii decât din cea adversă.
“BILETE DISPONIBILE
Suporterii noștri pot achiziționa bilete pentru duelul cu Dinamo București – DOAR de la sala de sport “Andreea Nica” din Slobozia între orele 9:00-16:00.
Partida va avea loc pe Stadionul Clinceni, vineri, 3 octombrie, de la ora 20:30, contând pentru cea de a douăsprezecea etapă în SuperLiga Romania
𝐇𝐀𝐈 𝐋𝐀 𝐌𝐄𝐂𝐈“, a fost mesajul transmis de clubul din Ialomița.
Meciul dintre Unirea Slobozia și Dinamo va avea loc pe 3 octombrie, vineri, de la ora 20:30.
