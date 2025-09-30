Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Unirea Slobozia vrea cât mai puțini suporteri ai lui Dinamo la meci. Decizia luată de ialomițeni - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Unirea Slobozia vrea cât mai puțini suporteri ai lui Dinamo la meci. Decizia luată de ialomițeni

Unirea Slobozia vrea cât mai puțini suporteri ai lui Dinamo la meci. Decizia luată de ialomițeni

Andrei Nicolae Publicat: 30 septembrie 2025, 17:10

Comentarii
Unirea Slobozia vrea cât mai puțini suporteri ai lui Dinamo la meci. Decizia luată de ialomițeni

Suporterii lui Dinamo, în timpul unui meci / Sport Pictures

Dinamo o întâlnește etapa viitoare pe Unirea Slobozia în campionat, în cadrul unui meci care va avea loc la echipa lui Andrei Prepeliță acasă. Cu trei zile înainte de meci, ialomițenii au pus în vânzare biletele și au luat o măsură care cu siguranță va fi considerată nedreaptă de suporterii alb-roșilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe pagina oficială a Unirii, a fost transmis faptul că cei ce vor să vină la meci pot cumpăra bilete exclusiv în format fizic, din Slobozia. Cu siguranță, oficialii clubului își doresc să evite situația de anul trecut, când fanii lui Dinamo au fost în număr mare la meciul disputat la Clinceni și au dominat fondul sonor.

Suporterii lui Dinamo, descurajați să cumpere bilete

La meciul din sezonul trecut dintre Unirea Slobozia și Dinamo, suporterii au avut ocazia să își cumpere și bilete în format online, iar la Clinceni au ajuns să vină aproximativ 2000 de suporteri. Acum, fanii pot achiziționa tichete doar din orașul echipei gazdă, o tactică de a atrage mai mulți oameni din tabăra Unirii decât din cea adversă.

BILETE DISPONIBILE

Suporterii noștri pot achiziționa bilete pentru duelul cu Dinamo București – DOAR de la sala de sport “Andreea Nica” din Slobozia între orele 9:00-16:00.

Reclamă
Reclamă

Partida va avea loc pe Stadionul Clinceni, vineri, 3 octombrie, de la ora 20:30, contând pentru cea de a douăsprezecea etapă în SuperLiga Romania

𝐇𝐀𝐈 𝐋𝐀 𝐌𝐄𝐂𝐈“, a fost mesajul transmis de clubul din Ialomița.

Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la eiBulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Reclamă

Meciul dintre Unirea Slobozia și Dinamo va avea loc pe 3 octombrie, vineri, de la ora 20:30.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Observator
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat sentimentele
Fanatik.ro
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat sentimentele
20:12
LIVE SCOREKairat Almaty – Real Madrid 0-1. Kylian Mbappe a deschis scorul din penalty
19:41
Diego Simeone şi-a aflat pedeapsa după circul făcut la meciul cu Liverpool! Nici “cormoranii” nu au scăpat
19:30
Steaua – Sepsi 2-1! Rubio, eroul roş-albaştrilor. Echipa lui Daniel Opriţa a întors rezultatul pe final
19:12
Mai multe sprinturi sau deloc? Analiza lui Adrian Georgescu
19:01
Fotbalul european, precum NBA? Patronul lui Bayer Leverkusen vrea să pună stop dominaţiei Premier League: “Nu e bine”
18:31
Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow
Vezi toate știrile
1 “Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul 2 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 3 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 4 Decizia luată de UEFA în cazul Israelului, după ce mai multe ţări au cerut excluderea din competiţii! 5 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” 6 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”