Mirel Rădoi transferă de la U Cluj. Șumudică l-a dat de gol: “Să vă dau o informație”

Mirel Rădoi pregătește primul transfer la Gaziantep FK. Tehnicianul român îl vrea pe portarul Edvinas Gertmonas, unul dintre cei mai constanți jucători ai celor de la Universitatea Cluj, pentru a întări lotul formației din Turcia înaintea noului sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Discuțiile dintre cele două părți sunt avansate, iar goalkeeperul lituanian este foarte aproape de o nouă experiență în carieră. Mirel Rădoi îl consideră pe Gertmonas soluția ideală pentru postul de portar, anunță Fanatik.ro.

„Gertmonas, ca să vă dau o informație, este aproape de a ajunge la o înțelegere cu Gaziantep. Trebuie găsite fondurile necesare pentru transfer. O sumă modică, dar știu că mai vin și alte procese pe care le au turcii. Gertmonas rămâne liber și este în negocieri avansate cu Gaziantep”, a venit confirmarea lui Marius Șumudică despre iminentul transfer.