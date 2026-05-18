Home | Fotbal | Liga 1 | Mirel Rădoi transferă de la U Cluj. Șumudică l-a dat de gol: “Să vă dau o informație”

Mirel Rădoi transferă de la U Cluj. Șumudică l-a dat de gol: “Să vă dau o informație”

Radu Constantin Publicat: 18 mai 2026, 12:53

Comentarii
Mirel Rădoi transferă de la U Cluj. Șumudică l-a dat de gol: Să vă dau o informație

Mirel Rădoi, la un antrenament al lui Gaziantep / X

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mirel Rădoi pregătește primul transfer la Gaziantep FK. Tehnicianul român îl vrea pe portarul Edvinas Gertmonas, unul dintre cei mai constanți jucători ai celor de la Universitatea Cluj, pentru a întări lotul formației din Turcia înaintea noului sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Discuțiile dintre cele două părți sunt avansate, iar goalkeeperul lituanian este foarte aproape de o nouă experiență în carieră. Mirel Rădoi îl consideră pe Gertmonas soluția ideală pentru postul de portar, anunță Fanatik.ro.

„Gertmonas, ca să vă dau o informație, este aproape de a ajunge la o înțelegere cu Gaziantep. Trebuie găsite fondurile necesare pentru transfer. O sumă modică, dar știu că mai vin și alte procese pe care le au turcii. Gertmonas rămâne liber și este în negocieri avansate cu Gaziantep”, a venit confirmarea lui Marius Șumudică despre iminentul transfer.

Google News As.roPuteți urmări știrile AS.ro și pe Google News
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Universitatea Craiova într-o grupă europeană după ce a luat eventul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ipotezele în cazul tragediei din Sectorul 2, unde o adolescentă a căzut de pe un bloc. Fata îşi pierduse mama
Observator
Ipotezele în cazul tragediei din Sectorul 2, unde o adolescentă a căzut de pe un bloc. Fata îşi pierduse mama
“Rotaru a pregătit perfect strategia pentru derby! Mora s-a jucat cu mintea lui Mendy”. Greșeala majoră făcută de Bergodi care a costat-o pe U Cluj titlul de campioană
Fanatik.ro
“Rotaru a pregătit perfect strategia pentru derby! Mora s-a jucat cu mintea lui Mendy”. Greșeala majoră făcută de Bergodi care a costat-o pe U Cluj titlul de campioană
14:24

Primul mare jucător care pleacă de la Real Madrid, înainte de era “Jose Mourinho”. Anunţul oficial
14:16

Omul care o “îngenunchea” pe FCSB nu a convins. Clubul nu va activa clauza de cumpărare a jucătorului
13:55

Anunţul făcut de Lia Olguţa Vasilescu după ce Universitatea Craiova a câştigat titlul în Liga 1
13:41

Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie”
12:43

Foto„Nebunie” înaintea ultimei etape: acum doi ani s-au bătut la titlu cu Real și Barça, acum sunt la un pas de retrogradare
12:40

Acord între Real Madrid și Jose Mourinho. Semnează pe două sezoane!
Vezi toate știrile
1 Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!” 2 Surpriza pregătită de Filipe Coelho pentru primul 11 al Universităţii Craiova, la meciul de titlu cu U Cluj 3 FotoUniversitatea Craiova, noua campioană a României! Imagini fantastice de la sărbătoarea de titlu a oltenilor 4 Marcel Bîrsan l-a eliminat pe Mendy. Şi Nistor trebuia să vadă “roşu”! 5 Jackpot pentru Universitatea Craiova după ce a câştigat titlul! Câţi bani intră în conturile lui Mihai Rotaru 6 UPDATEXabi Alonso a semnat şi a fost prezentat oficial la Chelsea. Când va prelua echipa
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român