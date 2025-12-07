Universitatea Cluj - Hermannstadt 3-0. Hattrick de senzație pentru jucătorul alungat de Univ. Craiova - Antena Sport

Universitatea Cluj a obținut un succes clar duminică în etapa cu numărul 19 din Liga 1. Formația antrenată de Cristiano Bergodi s-a impus cu scorul de 3-0 în fața celor de la Hermannstadt.

Gazdele au controlat disputa de la un capăt la celălalt și au profitat la maximum de forma fantastică a atacantului „gonit” de Universitatea Craiova, Jovo Lukic.

Jovo Lukic, one-man show în U Cluj – Hermannstadt

Universitatea Cluj a obținut o victorie importantă în lupta pentru clasarea pe un loc de play-off. Gruparea ardeleană a trecut cu 3-0 de Hermannstadt, formație care a rămas recent fără antrenor, după despărțirea de Marius Măldărășanu.

Jovo Lukic, fotbalistul „gonit” de Universitatea Craiova, a avut o performanță senzațională în disputa de pe Cluj Arena, reușind să marcheze toate cele trei goluri ale echipei sale (min. 5, min. 68 și min. 70).

Cu acest succes, formația antrenată de Cristiano Bergodi a urcat pe locul al șaptelea în clasament, la egalitate de puncte cu Oțelul Galați, grupare clasată pe loc de play-off.