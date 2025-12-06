Hansi Flick a cerut transferul lui Andrei Raţiu la Barcelona: "Cu nume şi prenume" - Antena Sport

Închide meniul
Hansi Flick a cerut transferul lui Andrei Raţiu la Barcelona: "Cu nume şi prenume"

Home | Fotbal | La Liga

Hansi Flick a cerut transferul lui Andrei Raţiu la Barcelona: “Cu nume şi prenume”

Dan Roșu Publicat: 6 decembrie 2025, 11:30

Hansi Flick a cerut transferul lui Andrei Raţiu la Barcelona: Cu nume şi prenume

Andrei Raţiu, în duel cu Raphinha - Profimedia Images

Transferul lui Andrei Raţiu (27 de ani) la Barcelona e din nou scos în faţă de presa din Spania. Cei de la El Nacional susţin că Hansi Flick a cerut două achiziţii, doi fundaşi laterali, Raţiu şi Nathaniel Brown, de la Frankfurt.

Problema pe care o întâmpină catalanii este cea a preţului cerut de Rayo Vallecano. Jucătorul cotat la 12 milioane de euro şi-a prelungit recent contractul şi conducerea lui Rayo nu vrea să lase la preţul de 25 de milioane de euro.

Hansi Flick a cerut transferul lui Andrei Raţiu la Barcelona

Raţiu este văzut de Hansi Flick concurentul perfect pentru Jules Kounde, cel care nu se află la nivelul său maxim în acest sezon.
”Flick a cerut două transferuri în iarnă, cu nume și prenume”, au scris cei de la El Nacional.

19 meciuri a adunat internaţionalul român în toate competiţiile acestui sezon, în tricoul lui Rayo Vallecano. El a marcat şi un gol în Conference League şi şi-a trecut în cont şi un assist în La Liga.

Andrei Raţiu a semnat prelungirea contractului cu Rayo Vallecano

Deși s-a vorbit despre mai multe oferte venite la adresa internaționalului român, Andrei Rațiu a semnat prelungirea contractului cu spaniolii de la Rayo Vallecano.

Noul acord dintre fundașul dreapta și clubul din La Liga este valabil până la sfârșitul sezonului 2029/2030. Jucătorul este cotat în prezent la 12 milioane de euro.

Noul acord dintre cele două părți este valabil până în vara anului 2030. Cel mai probabil, românul va avea și o altă clauză de reziliere, având în vedere faptul că mai multe cluburi și-au arătat interesul pentru el.

