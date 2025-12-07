Louis Munteanu, fără reacție după ce a marcat în Universitatea Craiova - CFR Cluj. Ce gest a putut face Daniel Pancu - Antena Sport

Închide meniul
Louis Munteanu, fără reacție după ce a marcat în Universitatea Craiova - CFR Cluj. Ce gest a putut face Daniel Pancu

Home | Fotbal | Liga 1 | Louis Munteanu, fără reacție după ce a marcat în Universitatea Craiova – CFR Cluj. Ce gest a putut face Daniel Pancu

Louis Munteanu, fără reacție după ce a marcat în Universitatea Craiova – CFR Cluj. Ce gest a putut face Daniel Pancu

Daniel Işvanca Publicat: 7 decembrie 2025, 21:57

Comentarii
Louis Munteanu, fără reacție după ce a marcat în Universitatea Craiova – CFR Cluj. Ce gest a putut face Daniel Pancu

Louis Munteanu în meciul cu Universitatea Craiova / Captură Prima Sport

CFR Cluj s-a deplasat în etapa aceasta pe terenul Universității Craiova, la câteva zile după acel joc de coșmar cu Metaloglobus, din grupele Cupei României.

Criticat de patron pentru ieșirea de la finalul partidei, Louis Munteanu i-a răspuns lui Neluțu Varga printr-un gol marcat în poarta echipei din Bănie.

Daniel Pancu a sărit de pe bancă pentru a celebra cu Louis Munteanu

Louis Munteanu a avut o nouă ieșire nervoasă în cursul acestei săptămâni, care i-a atras critici din partea patronului Neluțu Varga. Cel mai bun jucător al ardelenilor a fost introdus titular în meciul cu Universitatea Craiova și a marcat în poarta oltenilor.

Vârful a finalizat excelent cu un șut la colțul lung, dar a ales să nu celebreze golul, fiind nemulțumit de situația actuală a clubului din Gruia. Mai mult decât atât, Daniel Pancu a surprins și el prin gestul său.

Noul tehnician al celor de la CFR Cluj a sprintat de pe bancă și a mers în careul oltenilor pentru a celebra golul și pentru a-și încuraja jucătorii, în urma golului marcat.

Daniel Pancu și jucătorii de la CFR
Daniel Pancu și jucătorii de la CFR / Captură Prima Sport
Comentarii


