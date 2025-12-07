Real Madrid - Celta Vigo se joacă ACUM. Ionuț Radu, titular în duelul cu „galacticii” - Antena Sport

Real Madrid – Celta Vigo, duelul din etapa a 15-a din La Liga, este în format live score, pe AS.ro. Ionuț Radu (28 de ani) este titular în duelul de pe „Bernabeu” cu trupa lui Xabi Alonso.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Real Madrid are nevoie de victorie pentru a se apropia de liderul Barcelona. Catalanii au acumulat 40 de puncte, după ce au dat recital în această rundă și au învins-o pe Betis cu scorul de 5-3.

Real Madrid – Celta Vigo 0-1

Min. 65: Real Madrid a rămas în inferioritate numerică. Fran Garcia a văzut al doilea cartonaș galben după un fault comis.

Min. 54: Real Madrid – Celta Vigo 0-1. Oaspeții au reușit să deschidă scorul. Williot Swedberg a punctat superb, cu călcâiul.