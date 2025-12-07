Închide meniul
Real Madrid - Celta Vigo se joacă ACUM. Ionuț Radu, titular în duelul cu „galacticii” - Antena Sport

Real Madrid – Celta Vigo se joacă ACUM. Ionuț Radu, titular în duelul cu „galacticii"
Real Madrid – Celta Vigo se joacă ACUM. Ionuț Radu, titular în duelul cu „galacticii”

Viviana Moraru Publicat: 7 decembrie 2025, 21:37 / Actualizat: 7 decembrie 2025, 23:30

Real Madrid – Celta Vigo se joacă ACUM. Ionuț Radu, titular în duelul cu galacticii”

Ionuț Radu și starurile de la Real Madrid/ Profimedia

Real Madrid – Celta Vigo, duelul din etapa a 15-a din La Liga, este în format live score, pe AS.ro. Ionuț Radu (28 de ani) este titular în duelul de pe „Bernabeu” cu trupa lui Xabi Alonso. 

Real Madrid are nevoie de victorie pentru a se apropia de liderul Barcelona. Catalanii au acumulat 40 de puncte, după ce au dat recital în această rundă și au învins-o pe Betis cu scorul de 5-3. 

Real Madrid – Celta Vigo 0-1

Min. 65: Real Madrid a rămas în inferioritate numerică. Fran Garcia a văzut al doilea cartonaș galben după un fault comis.

Min. 54: Real Madrid – Celta Vigo 0-1. Oaspeții au reușit să deschidă scorul. Williot Swedberg a punctat superb, cu călcâiul.

Min. 47: Ocazie Real Madrid. Fede Valverde a șutat puternic din marginea careului, însă Ionuț Radu a fost pe fază și a reținut balonul.

Min. 46: A început repriza secundă.

Pauză: Real Madrid și Celta Vigo sunt la egalitate, scor 0-0, după primele 45 de minute de joc.

Min. 16: Ocazie Real Madrid. Arda Guler a fost aproape să deschidă scorul, însă șutul său a fost respins de Ionuț Radu.

Min. 1: A început partida. 

Echipele de start:  

Real Madrid: Courtois – Asencio, Eder Militao, Carreras, Garcia – Valverde, Tchouameni, Guler, Bellingham – Mbappe, Vinicius.  

Celta Vigo: Radu – Rodriguez, Starfelt, Alonso – Carreira, Roman, Moriba, Mingueza – Duran, Zaragoza – Iglesias. 

Real Madrid este neînvinsă în campionat de pe 27 septembrie. La momentul respectiv, „galacticii” pierdeau derby-ul cu Atletico Madrid, scor 2-5. 

În ultima etapă, trupa lui Xabi Alonso s-a impus fără emoții în partida cu Athletic Bilbao, scor 3-0. 

De cealaltă parte, Celta Vigo ocupă locul 14 în La Liga, având 16 puncte, după 14 meciuri jucate. Trupa lui Ionuț Radu a pierdut ultima partidă jucată, cu Espanyol, scor 0-1. 

Portarul român este titular de bază la Celta Vigo. Radu a fost transferat de spanioli la începutul sezonului și a evoluat în toate meciurile de campionat disputate de echipa sa. 

23:29
Daniel Pancu surprinde, după derapajul lui Louis Munteanu de la Metaloglobus: „O consideram o discuție încheiată”
23:13
U BT Cluj, învinsă de Partizan Belgrad într-o atmosferă de vis. 10.000 de fani prezenți la meci
23:11
Incredibil! Conducerea CFR-ului l-a taxat pe Louis Munteanu. Atacantul din Gruia, interzis la flash-interviu
23:02
Tudor Băluță, la pământ după Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1: „Meritam să câștigăm, am dominat”
22:57
Filipe Coelho, supărat după remiza 1-1 cu CFR Cluj: „Fotbalul nu este mereu despre corectitudine”
22:39
Otto Hindrich, modest după ce i-a exasperat pe jucătorii Craiovei: „În clasament nu prea contează”
