Universitatea Craiova, cerere specială către LPF! Ce a solicitat campioana României

Universitatea Craiova și-a trecut în palmares și Supercupa României, după ce a trecut de U Cluj la loviturile de departajare, iar oltenii încearcă acum să prioritizeze meciurile din cupele europene.
Gruparea antrenată de Filipe Coelho va juca miercuri returul contra celor de la Vitebsk, și conducerea a făcut o solicitare specială către Liga Profesionistă de Fotbal.
Universitatea Craiova solicită un program special în Liga 1
Universitatea Craiova își dorește un parcurs cât mai bun în preliminariile UEFA Champions League, motiv pentru care campioana României a făcut o solicitare specială către Liga Profesionistă de Fotbal.
Potrivit celor de la Digi Sport, gruparea lui Filipe Coelho a cerut să fie programată mai devreme în etapele de Liga 1, în perioada preliminariilor Ligii Campionilor.
„Cu siguranță, echipele care vor participa în cupele europene vor avea prioritate la programare (n.r. la meciurile din SuperLigă).
Deja Craiova ne-a făcut o solicitare de a juca cât mai repede în fiecare etapă, pentru a avea o pauză cât mai lungă să pregătească meciurile din cupele europene”, a declarat Justin Ștefan, secretarul general al LPF, pentru sursa citată.
Dacă Universitatea Craiova va trece de Vitebsk, „leii” din Bănie vor înfrunta câștigătoarea dublei dintre Borac Banja Luka (Bosnia) și Levski Sofia (Bulgaria). În tur, scorul a fost 1-1.
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