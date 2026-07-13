“Done deal!”. Manchester United plătește 41.000.000 de euro pentru starul din Premier League

Manchester United rămâne unul dintre cele mai importante cluburi din lume, iar formația de pe Old Trafford este o atracție pentru jucători, indiferent dacă rezultatele nu mai sunt la nivelul așteptărilor.

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Diavolii s-au înțeles cu cei de la Aston Villa pentru transferul lui Youri Tielemans, asta după ce formația lui Unai Emery a bătut palma cu Johan Manzambi, de la Freiburg, pe care îl iau contract a 70 de milioane de euro.

Internaționalul belgian de la Aston Villa, Youri Tielemans, a bătut palma cu Manchester United

Manchester United a activat clauza de reziliere în valoare de 41 de milioane de euro inclusă în contractul lui Tielemans cu Aston Villa. În paralel, oficialii englezi au obținut și acordul verbal al mijlocașului belgian, toate detaliile fiind stabilite, notează Fabrizio Romano.

Youri Tielemans, în vârstă de 29 de ani, vine după un sezon solid în tricoul celor de la Aston Villa, unde s-a remarcat prin constanță, calitatea paselor și experiența acumulată atât în Premier League, cât și la nivel internațional alături de naționala Belgiei. Transferul reprezintă încă o mutare importantă pentru Manchester United în această perioadă de mercato. Conducerea clubului continuă reconstrucția lotului, iar Tielemans este văzut drept un jucător capabil să aducă echilibru și creativitate în linia de mijloc.

Al doilea mijlocaș pe care Manchester United îl transferă în ultimele zile

Belgianul va deveni una dintre principalele opțiuni pentru centrul terenului, datorită versatilității sale. Acesta poate evolua atât într-un rol defensiv, cât și ca mijlocaș central sau ofensiv, fiind apreciat pentru viziunea de joc. Mutarea lui Tielemans vine la scurt timp după ce Manchester United a finalizat și transferul lui Andrey Santos, semn că oficialii clubului au accelerat campania de achiziții înaintea noului sezon competițional.