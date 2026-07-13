Croația are selecționer! Vine antrenorul care a fost de două ori eliminat din Europa League de o echipă din România

Croația și-a ales noul selecționer după ce Zlatko Dalic a decis să plece după nouă ani la cârma naționalei. Antrenorul adus în locul celui ce i-a adus pe balcanici în finala World Cup 2018 este Slaven Bilic, care este cunoscut de români cel mai probabil pentru eșecurile suferite în fața Astrei Giurgiu în preliminariile Europa League când el era pe banca celor de la West Ham
Cupa Mondială a reprezentat un “prilej” pentru mulți antrenori să își dea demisia de la echipele lor naționale, numărul ajungând la peste 10 din 48 de naționale. Printre tehnicienii care au spus “adio” reprezentativelor pe care le aveau pe mână s-a numărat și Zlatko Dalic, plecarea sa de la Croația fiind probabil cea mai șocantă.
Slaven Bilic vine în locul lui Zlatko Dalic la naționala Croației
Federația a fost nevoită să se reorienteze, iar alesul ei s-a dovedit a fi Slaven Bilic, care a fost deja prezentat oficial. Antrenorul născut la Split se va afla la al doilea său mandat pe banca Croației, pe care a mai pregătit-o între 2006 și 2012.
În acea perioadă, naționala sa a ajuns în sferturi la EURO 2008, nu s-a calificat la Mondialul din 2010, iar la EURO 2012 a fost eliminată din grupe.
At the proposal of HNS president Marijan Kustić, the HNS Executive Committee unanimously appointed Slaven Bilić as head coach of the #Croatia national team! 🤝
🇭🇷 We wish him the very best of luck and plenty of success!#Family #Vatreni ❤️🔥 pic.twitter.com/pNTshLo2b3
— HNS (@HNS_CFF) July 13, 2026
La nivel de echipe de club, Bilic a pregătit echipe precum Lokomotiv Moscova, Beșiktaș, Al-Ittihad, West Brom, Watford, însă românii îl cunosc cel mai mult pentru perioada în care a fost la West Ham între 2015 și 2017. În două sezoane consecutive, echipa sa a înfruntat-o pe Astra Giurgiu în preliminariile Europa League și de fiecare dată a fost eliminată.
În stagiunea 2015/16, cele două s-au întâlnit în turul 3 preliminar, iar ilfovenii antrenați atunci de Marius Șumudică au trecut cu 4-3 la general, iar scenariul s-a repetat în sezonul 2016/17, când în play-off formația din România a trecut cu 2-1 la general.
Ce a spus Slaven Bilic după ce a fost numit selecționerul Croației
“Am încredere deplină în jucătorii noștri, iar responsabilitatea mea este să aduc energie, ambiție și determinare pentru a mă asigura că naționala Croației rămâne în elita fotbalului.
Sunt cu adevărat fericit să încep această provocare și mă simt pe deplin pregătit pentru ea, ca antrenor mai matur și mai experimentat decât în 2006, dar cu aceeași motivație și aceeași dorință de a vedea Croația rămânând puternică, curajoasă și de succes“, a fost prima reacție a lui Slaven Bilic, după ce a semnat.
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