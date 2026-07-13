Croația are selecționer! Vine antrenorul care a fost de două ori eliminat din Europa League de o echipă din România

Croația și-a ales noul selecționer după ce Zlatko Dalic a decis să plece după nouă ani la cârma naționalei. Antrenorul adus în locul celui ce i-a adus pe balcanici în finala World Cup 2018 este Slaven Bilic, care este cunoscut de români cel mai probabil pentru eșecurile suferite în fața Astrei Giurgiu în preliminariile Europa League când el era pe banca celor de la West Ham

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Cupa Mondială a reprezentat un “prilej” pentru mulți antrenori să își dea demisia de la echipele lor naționale, numărul ajungând la peste 10 din 48 de naționale. Printre tehnicienii care au spus “adio” reprezentativelor pe care le aveau pe mână s-a numărat și Zlatko Dalic, plecarea sa de la Croația fiind probabil cea mai șocantă.

Slaven Bilic vine în locul lui Zlatko Dalic la naționala Croației

Federația a fost nevoită să se reorienteze, iar alesul ei s-a dovedit a fi Slaven Bilic, care a fost deja prezentat oficial. Antrenorul născut la Split se va afla la al doilea său mandat pe banca Croației, pe care a mai pregătit-o între 2006 și 2012.

În acea perioadă, naționala sa a ajuns în sferturi la EURO 2008, nu s-a calificat la Mondialul din 2010, iar la EURO 2012 a fost eliminată din grupe.

At the proposal of HNS president Marijan Kustić, the HNS Executive Committee unanimously appointed Slaven Bilić as head coach of the #Croatia national team! 🤝

🇭🇷 We wish him the very best of luck and plenty of success!#Family #Vatreni ❤️‍🔥 pic.twitter.com/pNTshLo2b3

— HNS (@HNS_CFF) July 13, 2026