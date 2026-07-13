Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Croația are selecționer! Vine antrenorul care a fost de două ori eliminat din Europa League de o echipă din România

Croația are selecționer! Vine antrenorul care a fost de două ori eliminat din Europa League de o echipă din România

Andrei Nicolae Publicat: 13 iulie 2026, 15:57

Comentarii
Croația are selecționer! Vine antrenorul care a fost de două ori eliminat din Europa League de o echipă din România

Slaven Bilic, în timpul meciului West Ham - Astra / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Croația și-a ales noul selecționer după ce Zlatko Dalic a decis să plece după nouă ani la cârma naționalei. Antrenorul adus în locul celui ce i-a adus pe balcanici în finala World Cup 2018 este Slaven Bilic, care este cunoscut de români cel mai probabil pentru eșecurile suferite în fața Astrei Giurgiu în preliminariile Europa League când el era pe banca celor de la West Ham

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cupa Mondială a reprezentat un “prilej” pentru mulți antrenori să își dea demisia de la echipele lor naționale, numărul ajungând la peste 10 din 48 de naționale. Printre tehnicienii care au spus “adio” reprezentativelor pe care le aveau pe mână s-a numărat și Zlatko Dalic, plecarea sa de la Croația fiind probabil cea mai șocantă.

Slaven Bilic vine în locul lui Zlatko Dalic la naționala Croației

Federația a fost nevoită să se reorienteze, iar alesul ei s-a dovedit a fi Slaven Bilic, care a fost deja prezentat oficial. Antrenorul născut la Split se va afla la al doilea său mandat pe banca Croației, pe care a mai pregătit-o între 2006 și 2012.

În acea perioadă, naționala sa a ajuns în sferturi la EURO 2008, nu s-a calificat la Mondialul din 2010, iar la EURO 2012 a fost eliminată din grupe.

Reclamă
Reclamă

La nivel de echipe de club, Bilic a pregătit echipe precum Lokomotiv Moscova, Beșiktaș, Al-Ittihad, West Brom, Watford, însă românii îl cunosc cel mai mult pentru perioada în care a fost la West Ham între 2015 și 2017. În două sezoane consecutive, echipa sa a înfruntat-o pe Astra Giurgiu în preliminariile Europa League și de fiecare dată a fost eliminată.

În stagiunea 2015/16, cele două s-au întâlnit în turul 3 preliminar, iar ilfovenii antrenați atunci de Marius Șumudică au trecut cu 4-3 la general, iar scenariul s-a repetat în sezonul 2016/17, când în play-off formația din România a trecut cu 2-1 la general.

Ce a spus Slaven Bilic după ce a fost numit selecționerul Croației

Am încredere deplină în jucătorii noștri, iar responsabilitatea mea este să aduc energie, ambiție și determinare pentru a mă asigura că naționala Croației rămâne în elita fotbalului.

Cum a ajuns o femeie să primească 120 de amenzi fără să fi făcut nimic: "Luam chiar şi 12 pe zi"Cum a ajuns o femeie să primească 120 de amenzi fără să fi făcut nimic: "Luam chiar şi 12 pe zi"
Reclamă

Sunt cu adevărat fericit să încep această provocare și mă simt pe deplin pregătit pentru ea, ca antrenor mai matur și mai experimentat decât în 2006, dar cu aceeași motivație și aceeași dorință de a vedea Croația rămânând puternică, curajoasă și de succes“, a fost prima reacție a lui Slaven Bilic, după ce a semnat.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Istvan Kovacs să arbitreze şi în fazele superioare ale Campionatului Mondial 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul în care super-bogaţii lumii îşi mută averile de miliarde
Observator
Oraşul în care super-bogaţii lumii îşi mută averile de miliarde
Cât costă ceasul purtat de iubitul Simonei Halep, în loja regală de la Wimbledon. Dorin nu s-a uitat la bani când l-a cumpărat
Fanatik.ro
Cât costă ceasul purtat de iubitul Simonei Halep, în loja regală de la Wimbledon. Dorin nu s-a uitat la bani când l-a cumpărat
15:52

CFR Cluj, negocieri pentru două transferuri importante: “Eu știu ce pot!”
15:40

Revoluție în Liga 1 în noul sezon: Interviu imediat după schimbare și declarații pe tunel!
15:04

Ionuț Lupescu iese la atac după ce lucrările la stadionul Dinamo au stagnat: “Foarte neserioși”
14:58

“Alcaraz și Sinner nu pot rămâne de neatins”. Mats Wilander a dat verdictul despre Zverev după finala Wimbledon
14:05

Uluitor! Cum s-a decis ca suspendarea lui Folarin Balogun să fie ridicată? Un singur om a decis soarta cazului
14:02

“Done deal!”. Manchester United plătește 41.000.000 de euro pentru starul din Premier League
Vezi toate știrile
1 FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs 2 FotoGabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţia 3 Dan Șucu nu mai investește la Rapid! Decizie radicală luată de patronul formației giuleștene 4 Comunicatul FIFA după controversa uriaşă de la Norvegia – Anglia 1-2 5 „Așa, și?” Jude Bellingham, reacție sfidătoare după ce Thomas Tuchel a făcut praf naționala Angliei 6 Fanii Realului nu știu ce să mai creadă! Decizia luată astăzi de Vinicius
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!