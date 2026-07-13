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Revoluție în Liga 1 în noul sezon: Interviu imediat după schimbare și declarații pe tunel!

Mihai Alecu Publicat: 13 iulie 2026, 15:40

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Revoluție în Liga 1 în noul sezon: Interviu imediat după schimbare și declarații pe tunel!

Schimbări importante în Liga 1. Foto: Sport Pictures

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Startul noii ediții de Liga 1 vine la pachet cu o serie de schimbări care nu influențează regulamentul de joc, ci modul în care vor fi prezentate meciurile la televizor. Liga Profesionistă de Fotbal și partenerii media au stabilit un nou set de reguli prin care fotbaliștii și antrenorii vor avea o prezență mai mare în transmisiunile live.

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Una dintre cele mai importante noutăți este obligativitatea ca echipele să pună la dispoziția televiziunilor jucători pentru interviuri încă dinaintea începerii partidei. După sosirea la stadion, unul sau doi fotbaliști din fiecare lot vor putea fi solicitați pentru declarații scurte, oferite cu aproximativ 90 de minute înainte de fluierul de start.

Schimbările ce vor avea loc în Liga 1 în noul sezon

Schimbările nu se opresc aici. LPF pregătește și introducerea unor intervenții în direct chiar din tunelul care face legătura dintre vestiare și teren. Înaintea unor meciuri considerate de interes major, căpitanii celor două formații vor transmite un mesaj către suporteri sau vor comenta, pe scurt, confruntarea care urmează.

O altă premieră este reprezentată de reacțiile jucătorilor schimbați pe parcursul partidei. Dacă înlocuirea are loc într-un context normal, fără accidentări sau incidente, fotbalistul ieșit de pe teren va putea oferi un scurt interviu imediat după schimbare, explicând cum a văzut jocul până în acel moment.

Interviu dat de jucători imediat după schimbare

Prin aceste măsuri, oficialii competiției încearcă să aducă publicul mai aproape de atmosfera din jurul meciurilor și să ofere un conținut suplimentar în timpul transmisiunilor. Modelul este inspirat din competiții internaționale în care accesul la reacțiile sportivilor a devenit un element important al spectacolului.

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Pe agenda ultimei Adunări Generale a cluburilor s-a aflat și subiectul colaborării cu deținătorii drepturilor TV. În trecut au existat situații în care anumite formații au refuzat să își trimită jucătorii la interviurile de după meci, preferând să suporte sancțiunile financiare prevăzute de regulament, notează gsp.

Pentru noul sezon, mesajul transmis cluburilor este unul clar: obligațiile media trebuie respectate. La finalul fiecărei partide vor trebui să fie disponibili pentru flash-interviuri antrenorii celor două echipe, fotbalistul desemnat omul meciului și câte doi jucători din fiecare formație, astfel încât suporterii să beneficieze de reacții rapide după ultimul fluier.

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