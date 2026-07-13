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FCSB a decis! Unde joacă roș-albaștrii meciul din prima etapă contra lui FC Argeș

Andrei Nicolae Publicat: 13 iulie 2026, 13:45

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FCSB a decis! Unde joacă roș-albaștrii meciul din prima etapă contra lui FC Argeș

Jucătorii de la FCSB, după un meci / Sport Pictures

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FCSB și Dinamo nu pot folosi Arena Națională în această perioadă, astfel că ambele cluburi sunt nevoite să se reorienteze. După cum era de așteptat, formația lui Marius Baciu va evolua în Ghencea, acolo unde o va primi pe FC Argeș în cadrul primei etape din noul sezon de Liga 1.

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Aventura din campionatul românesc este pe cale să înceapă, însă nu toate echipele au posibilitatea să evolueze pe stadionul pe care o fac de obicei în primele etape. Cele mai elocvente exemple sunt FCSB și Dinamo, Arena Națională fiind blocată pentru noi evenimente, dar și “U” Cluj, care în curând va fi nevoită să se mute de pe Cluj Arena din cauza festivalului Untold.

FCSB va juca în Ghencea în prima etapă din noul sezon

Roș-albaștrii s-au reorientat repede și urmează să joace în Ghencea contra celor de la FC Argeș în prima etapă din Liga 1. Partida se va disputa pe 17 iulie, de la ora 21:30.

În anunțul făcut de FCSB pe rețelele sociale figurează și informații referitoare la prețul biletelor de la partida care deschide sezonul roș-albaștrilor.

FCSB a pus în vânzare online, biletele pentru partida cu FC Argeș, prima din sezonul 2026-2027 al Superligii, care se va disputa vineri, 17 iulie, începând cu ora 21:30, pe Stadionul Steaua.

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Tichetele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului. Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – 30 LEI

TRIBUNA 2 – 50 LEI

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VIP 2 – 50 LEI

VIP 1 – 150 LEI

Casa de bilete de la stadion va fi deschisă în ziua meciului, începând cu ora 12:00“, se arată în comunicatul clubului roș-albastru.

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