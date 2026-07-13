Ionuț Lupescu iese la atac după ce lucrările la stadionul Dinamo au stagnat: “Foarte neserioși”

Luna ianuarie a acestui an era una care aducea mari speranțe pentru dinamoviști, asta pentru că demolarea stadionului din Ștefan cel Mare a început, iar practic totul a intrat în linie dreaptă pentru ca în anul 2028 să fie o nouă arenă pentru formația bucureșteană.
Totuși, după ce în primele 3 luni au fost lucrări duse la un ritm excelent, totul a stagnat și constructorul a decis inclusiv să-și mute utilajele către alte zone din capitală unde desfășoară lucrări.
Ionuț Lupescu nu a mai rezistat și a făcut o declarație acidă după ce lucrările din Ștefan cel Mare s-au blocat
Totul a fost blocat inițial de zona lojilor, acolo unde Nicolae Badea, prin firma sa, era obligat să vină să-și ridice bunirile rămase. De atunci, însă, nu s-a făcut niciun progres și în continuare a rămas zona demolată, fără a fi inregistrat vreun progres. Ionuț Lupescu dă vina pe CNI și pe firma de construcție și spune că este o problemă a lor pentru că lucrările nu mai avansează.
”Eu sper să înceapă CNI-ul și Bogart, pentru că par foarte neserioși, din punctul meu de vedere și al suporterilor. Eu sper să înceapă cât mai repede, pentru că vremea e foarte bună. Tot ce a depins de Clubul Sportiv și de MAI, de foarte mult timp s-a achitat. Ar trebui să dea drumul la lucrări. Sper ca august anul acesta, nu anul viitor”, a spus Ionuț Lupescu la evenimentul organizat de Cristi Balaj.
Noul stadion Dinamo se anunță a fi o adevărată bijuterie
Noul stadion Dinamo va beneficia de dotări la standarde UEFA de categoria 4, fiind proiectat pentru organizarea meciurilor internaționale și a unor evenimente de amploare. Arena va avea peste 25.000 de locuri, un gazon hibrid cu sisteme de încălzire, drenaj și irigare, aproximativ 2.000 de locuri în zona VIP și loje moderne, precum și spații dedicate presei, inclusiv studiouri TV, sală de conferințe și cameră VAR. De asemenea, proiectul include sectoare speciale pentru suporterii oaspeți și locuri adaptate persoanelor cu dizabilități.
Dincolo de arena propriu-zisă, noul complex va fi conceput ca un centru sportiv multifuncțional. Acesta va cuprinde un muzeu dedicat istoriei clubului Dinamo, magazine oficiale, restaurante și zone de alimentație publică, un hotel destinat sportivilor, spații pentru cantonamente și recuperare, dar și săli pentru discipline precum judo, haltere, scrimă sau gimnastică. În plus, proiectul prevede parcări, infrastructură modernă de comunicații și chiar un heliport SMURD cu acces rapid către Spitalul Floreasca, transformând arena într-un complex modern, adaptat atât sportului de performanță, cât și organizării de evenimente de mari dimensiuni.
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