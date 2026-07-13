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Uluitor! Cum s-a decis ca suspendarea lui Folarin Balogun să fie ridicată? Un singur om a decis soarta cazului

Andrei Nicolae Publicat: 13 iulie 2026, 14:05

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Uluitor! Cum s-a decis ca suspendarea lui Folarin Balogun să fie ridicată? Un singur om a decis soarta cazului

Folarin Balogun, după ce a fost eliminat în SUA - Bosnia / Profimedia

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Cotidianul britanic The Times a anunțat că decizia de a anula cartonaşul roşu al lui Folarin Balogun a fost luată de o singură persoană din comisia disciplinară a FIFA, formată din 18 membri. Preşedintele acestei comisii, Mohammad al-Kamali, din Emiratele Arabe Unite, a validat această decizie extrem de controversată fără a consulta niciunul dintre ceilalţi 17 membri.

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Folarin Balogun a fost eliminat în timpul meciului din 16-imile Cupei Mondiale împotriva Bosniei şi Herţegovinei pentru o intrare urâtă asupra lui Tarik Muharemovic. Totuși, Balogun a primit undă verde să joace pentru Statele Unite în meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale împotriva Belgiei, iar acest lucru s-a întâmplat în urma intervenţiei lui Donald Trump la preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

Un singur om i-a decis soarta lui Balogun

The Times notează că mai multe cazuri disciplinare FIFA au fost deja soluţionate de un singur membru al comitetului, de obicei vicepreşedintele Jorge Palacio din Columbia. Însă nu a fost niciodată cazul lui Kamali, ales în această funcţie în 2025 la Congresul FIFA, conform constatărilor publicate a peste 100 de cazuri anterioare, adaugă ziarul britanic.

Cele mai importante cazuri disciplinare sunt, în general, soluţionate de un grup format din trei membri ai comitetului disciplinar.

Comitetul se mândreşte cu independenţa sa. “Comisia trebuie să acţioneze pe baza Codului Disciplinar FIFA şi trebuie să ia deciziile în prezenţa a cel puţin trei membri. În cazuri specifice, preşedintele poate decide singur“, afirmă FIFA, fără a detalia aceste cazuri specifice.

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Contactată de The Times, FIFA nu a răspuns ziarului cu privire la decizia unilaterală a lui Kamali. Întrebat sâmbătă de BBC, Kamali însuşi a refuzat să răspundă la mai multe întrebări.

Coerenţa FIFA este o chestiune de principiu: este o manifestare a modului în care funcţionează. Suntem şocaţi, dar nu mai putem fi surprinşi“, a declarat pentru AFP o sursă familiară cu forul internaţional de conducere.

Sursa: News.ro

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