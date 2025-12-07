Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Universitatea Craiova - CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Oltenii pot urca pe podium cu o victorie în derby - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Universitatea Craiova – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Oltenii pot urca pe podium cu o victorie în derby

Universitatea Craiova – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Oltenii pot urca pe podium cu o victorie în derby

Andrei Nicolae Publicat: 7 decembrie 2025, 12:32

Comentarii
Universitatea Craiova – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Oltenii pot urca pe podium cu o victorie în derby

Jucătorii de la Univ. Craiova și CFR, în timpul meciului tur / Sport Pictures

Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc în această seară într-una dintre cele mai partide partide din etapa cu numărul 19. Cu o victorie, oltenii pot reveni pe podiumul din Liga 1, în timp ce clujenii speră să spele rușinea din ultimele meciuri, în care a pierdut cu 3-0 cu FC Argeș și a remizat cu Metaloglobus în cupă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Craiova și CFR se află în situații diametral opuse, însă partida de pe Ion Oblemenco poate fi considerată în continuare un derby, date fiind renumele celor două cluburi și valoarea lor din ultimii ani din campionat. Duleul dintre echipele conduse de Filipe Coelho și Daniel Pancu va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Universitatea Craiova – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30)

Partida din Bănie va reprezenta primul meci pentru Filipe Coelho pe teren propriu în Liga 1. Până acum, antrenorul portughez i-a mai condus pe alb-albaștri pe Ion Oblemenco în victoria din Conference League cu Mainz. În rest, a adunat trei meciuri, victoria cu FC Argeș și egalul cu “U” Cluj din deplasare din campionat, dar și succesul cu Petrolul de la Ploiești din Cupă.

De cealaltă parte, CFR Cluj vine după două rezultate care au creat tensiune în cadrul clubului. În precedenta etapă de campionat, ardelenii au fost învinși cu 3-0 de FC Argeș, după care în Cupa României au remizat cu Metaloglobus. În urma egalului cu nou-promovata, Louis Munteanu a răbufnit și și-a făcut praf echipa, iar patronul Neluțu Varga a venit cu o replică, iscându-se astfel un “război civil” în vestiarul “feroviarilor”

În partida tur, CFR și Craiova au oferit un meci spectaculos câștigat de olteni cu 3-2, după ce au condus și cu 3-0. Nsimba (x2) și Rădulescu au marcat pentru echipa alb-albaștri, în timp ce pentru clujeni Matei Ilie și-a trecut și el în cont două reușite.

Reclamă
Reclamă

Echipele probabile la Universitatea Craiova – CFR Cluj

Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Teles, Anzor, T. Băluță, Bancu – D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram

CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Emerllahu, Djokovic, T. Keita – Cordea, L. Munteanu, Korenica

Instalațiile de Crăciun pot provoca incendii. Reguli esențiale pentru folosirea luminiţelor de bradInstalațiile de Crăciun pot provoca incendii. Reguli esențiale pentru folosirea luminiţelor de brad
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Slănină ascunsă în ultima iarnă comunistă, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu. Cine a lăsat-o acolo
Observator
Slănină ascunsă în ultima iarnă comunistă, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu. Cine a lăsat-o acolo
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
Fanatik.ro
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
13:10
“Tănase are probleme foarte mari” Anunţul lui Mihai Stoica despre vedeta FCSB-ului!
12:52
Dinamo a refuzat o ofertă uriașă pentru Cătălin Cîrjan. Anunțul lui Andrei Nicolescu
12:33
Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele”
12:00
Sergio Ramos pleacă de la echipa actuală! Anunţul pe care l-a făcut despre viitorul său
11:49
“Mai rămâne Alibec din iarnă la FCSB?”. Marius Șumudică a răspuns răspicat și și-a spus oful
11:37
Adrian Ilie i-a făcut praf pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii: “Ce faci toată săptămâna? Lasă-l pe Gigi”
Vezi toate știrile
1 “Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter 2 VIDEOMax Verstappen, pole în cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi! Norris, pe 2 în calificări, Piastri, pe 3! 3 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Dinamo 0-0: “Am vrut să îl schimb” 4 Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii 5 VIDEOLionel Messi e campion! Inter Miami a câștigat finala MLS și a cucerit primul titlu din istorie 6 Dan Petrescu a dat-o în judecată pe Rapid. Motivul uluitor din spatele deciziei
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului