Reacții categorice după discursul fără precedent al lui Louis Munteanu: „Ca la divorț / Starea e proastă” - Antena Sport

Gabi Balint și Andrei Vochin au oferit reacții categorice după discursul fără precedent al lui Louis Munteanu. Atacantul de 23 de ani s-a dezlănțuit după egalul cu Metaloglobus din Cupa României, scor 2-2, și a atacat-o pe CFR Cluj, mărturisind că sunt șanse să plece în iarnă.
Gabi Balint s-a declarat convins de faptul că Louis Munteanu va pleca de la CFR Cluj, în urma discursului avut. Fostul internațional a subliniat faptul că atacantul și-a exprimat nemulțumirea atât față de coechipieri, cât și față de club.
Reacții categorice după discursul fără precedent al lui Louis Munteanu
„Eu înțeleg că pleacă sigur la iarnă. Eu cred că are deja niște semnale, la asta s-a referit. A arătat că e supărat și față de colegii lui.
Și de club, și de colegi. Starea e proastă. El trebuie să joace și să demonstreze. 10 milioane era o sumă bună pentru Louis Munteanu”, a declarat Gabi Balint, conform digisport.ro.
Totodată, și Andrei Vochin a comentat declarațiile dure făcute de Louis Munteanu. Consilierul lui Răzvan Burleanu l-a taxat pe atacant și a amintit de momentul în care nu a vrut să facă deplasarea alături de CFR Cluj, la un meci din Liga 1, când se zvonea că e aproape să plece de la echipă.
„Mi s-a părut că e o tușă ironică la tot ce s-a întâmplat acolo. Ca la divorț, ambele părți sunt vinovate. Îmi aduc aminte și de episodul ăla când n-a făcut deplasarea. Nu ai voie să faci așa ceva.
Important e că spune că nu l-au lăsat să se antreneze. Acolo e o problemă. Ce pretenții să mai ai de la el în momentul ăla? Nu trebuie să facem socoteala clubului”, a spus și Andrei Vochin, conform sursei citate anterior.
