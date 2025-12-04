Reacții categorice după discursul fără precedent al lui Louis Munteanu: „Ca la divorț / Starea e proastă” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Reacții categorice după discursul fără precedent al lui Louis Munteanu: „Ca la divorț / Starea e proastă"

Viviana Moraru Publicat: 4 decembrie 2025, 21:50

Louis Munteanu, la CFR Cluj/ Profimedia

Gabi Balint și Andrei Vochin au oferit reacții categorice după discursul fără precedent al lui Louis Munteanu. Atacantul de 23 de ani s-a dezlănțuit după egalul cu Metaloglobus din Cupa României, scor 2-2, și a atacat-o pe CFR Cluj, mărturisind că sunt șanse să plece în iarnă. 

Gabi Balint s-a declarat convins de faptul că Louis Munteanu va pleca de la CFR Cluj, în urma discursului avut. Fostul internațional a subliniat faptul că atacantul și-a exprimat nemulțumirea atât față de coechipieri, cât și față de club. 

„Eu înțeleg că pleacă sigur la iarnă. Eu cred că are deja niște semnale, la asta s-a referit. A arătat că e supărat și față de colegii lui. 

Și de club, și de colegi. Starea e proastă. El trebuie să joace și să demonstreze. 10 milioane era o sumă bună pentru Louis Munteanu”, a declarat Gabi Balint, conform digisport.ro. 

Totodată, și Andrei Vochin a comentat declarațiile dure făcute de Louis Munteanu. Consilierul lui Răzvan Burleanu l-a taxat pe atacant și a amintit de momentul în care nu a vrut să facă deplasarea alături de CFR Cluj, la un meci din Liga 1, când se zvonea că e aproape să plece de la echipă. 

„Mi s-a părut că e o tușă ironică la tot ce s-a întâmplat acolo. Ca la divorț, ambele părți sunt vinovate. Îmi aduc aminte și de episodul ăla când n-a făcut deplasarea. Nu ai voie să faci așa ceva. 

Important e că spune că nu l-au lăsat să se antreneze. Acolo e o problemă. Ce pretenții să mai ai de la el în momentul ăla? Nu trebuie să facem socoteala clubului”, a spus și Andrei Vochin, conform sursei citate anterior. 

