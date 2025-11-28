Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Universitatea Craiova, salt uriaș spre calificarea în fazele eliminatorii Conference League. FCSB, șanse infime - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Universitatea Craiova, salt uriaș spre calificarea în fazele eliminatorii Conference League. FCSB, șanse infime

Universitatea Craiova, salt uriaș spre calificarea în fazele eliminatorii Conference League. FCSB, șanse infime

Andrei Nicolae Publicat: 28 noiembrie 2025, 9:09

Comentarii
Universitatea Craiova, salt uriaș spre calificarea în fazele eliminatorii Conference League. FCSB, șanse infime

Univ. Craiova - FCSB / Colaj Sport Pictures

Universitatea Craiova și FCSB trăiesc stări diametral opuse după cea mai recentă seară de cupe europene. Pe de-o parte, oltenii s-au apropiat enorm de mult de calificarea în fazele eliminatorii Conference League după victoria cu Mainz, în timp ce FCSB are nevoie de o minune pentru a mai ajunge la barajul pentru optimile Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova a învins-o aseară la limită pe Mainz cu scorul de 1-0, în timp ce FCSB a pierdut cu același scor pe terenul Stelei Roșii Belgrad. Cele două rezultate au influențat în mod evident șansele celor două echipe de a se califica în fazele eliminatorii, iar statisticienii și-au actualizat calculele.

Craiova, 95% la baraj. FCSB, misiune imposibilă

Cu 7 puncte acumulate după patru etape, Universitatea Craiova are șanse de 95,2% șanse să meargă în fazele eliminatorii Conference League, potrivit celor de la Football Meets Data. Concret, oltenii ar putea să obțină un punct din ultimele două meciuri din grupa UECL și să fie siguri că vor intra în Top 24.

Partidele pe care “leii” le mai au de disputat în Conference League sunt contra celor de la Sparta Praga și AEK Atena. În funcţie de celelalte rezultate Universitatea Craiova ar putea să meargă în play-off şi cu două înfrângeri în ultimele două meciuri din grupă. Sezonul trecut, Backa Topola a încheiat grupa Conference League cu 7 puncte, clasându-se pe locul 24, ultimul ce a dus în play-off.

De cealaltă parte, FCSB ar avea nevoie de 11 puncte ca să ajungă la barajul pentru optimi, o misiune ce pare imposibilă pentru roș-albaștrii. Cu doar 3 puncte după cinci etape, trupa lui Charalambous ar avea nevoie de victorii pe linie în ultimele trei meciuri în care le întâlnește pe Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce, potrivit celor de la Football Rankings.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Brânza românească celebră în lume. A fost premiată cu aur la un celebru concurs gastronomic din Elveţia
Observator
Brânza românească celebră în lume. A fost premiată cu aur la un celebru concurs gastronomic din Elveţia
Sportiva celebră care în realitate ar fi bărbat! A fost catalogată drept ”cea mai puternică femeie din lume”, dar adevărul a ieșit la suprafață
Fanatik.ro
Sportiva celebră care în realitate ar fi bărbat! A fost catalogată drept ”cea mai puternică femeie din lume”, dar adevărul a ieșit la suprafață
9:03
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz
8:46
Darius Olaru, dărâmat. Ce a spus despre criticile lui Gigi Becali după Steaua Roșie – FCSB: “Unii nu merită”
8:39
“Ce eşec ruşinos!” Nemţii au cedat după victoria uriaşă a Craiovei în faţa lui Mainz
8:23
Elias Charalambous, reacţie fără precedent: “Greşeli demne de juniori. Nu marcam nici dacă rămâneau în 9”
8:22
Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?”
8:12
Mihai Stoica a distrus un jucător de la FCSB după meciul cu Steaua Roşie: “E inexplicabil”
Vezi toate știrile
1 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Steaua Roșie – FCSB 1-0. A patra înfrângere a campioanei în 5 meciuri în grupă! Gazdele, victorie în 10 oameni 4 Alexandru Băluţă, dat afară de la noua echipă după doar 14 minute jucate. Anunţul oficial 5 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 6 Costel Gâlcă a anunţat schimbări la Rapid după umilinţa cu CFR Cluj!
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând