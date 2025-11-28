Universitatea Craiova, salt uriaș spre calificarea în fazele eliminatorii Conference League. FCSB, șanse infime - Antena Sport

Universitatea Craiova și FCSB trăiesc stări diametral opuse după cea mai recentă seară de cupe europene. Pe de-o parte, oltenii s-au apropiat enorm de mult de calificarea în fazele eliminatorii Conference League după victoria cu Mainz, în timp ce FCSB are nevoie de o minune pentru a mai ajunge la barajul pentru optimile Europa League.

Universitatea Craiova a învins-o aseară la limită pe Mainz cu scorul de 1-0, în timp ce FCSB a pierdut cu același scor pe terenul Stelei Roșii Belgrad. Cele două rezultate au influențat în mod evident șansele celor două echipe de a se califica în fazele eliminatorii, iar statisticienii și-au actualizat calculele.

Craiova, 95% la baraj. FCSB, misiune imposibilă

Cu 7 puncte acumulate după patru etape, Universitatea Craiova are șanse de 95,2% șanse să meargă în fazele eliminatorii Conference League, potrivit celor de la Football Meets Data. Concret, oltenii ar putea să obțină un punct din ultimele două meciuri din grupa UECL și să fie siguri că vor intra în Top 24.

Partidele pe care “leii” le mai au de disputat în Conference League sunt contra celor de la Sparta Praga și AEK Atena. În funcţie de celelalte rezultate Universitatea Craiova ar putea să meargă în play-off şi cu două înfrângeri în ultimele două meciuri din grupă. Sezonul trecut, Backa Topola a încheiat grupa Conference League cu 7 puncte, clasându-se pe locul 24, ultimul ce a dus în play-off.

De cealaltă parte, FCSB ar avea nevoie de 11 puncte ca să ajungă la barajul pentru optimi, o misiune ce pare imposibilă pentru roș-albaștrii. Cu doar 3 puncte după cinci etape, trupa lui Charalambous ar avea nevoie de victorii pe linie în ultimele trei meciuri în care le întâlnește pe Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce, potrivit celor de la Football Rankings.