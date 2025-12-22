Universitatea Craiova poate da lovitura. Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru jucătorul adus gratis - Antena Sport

Universitatea Craiova poate da lovitura, în această perioadă de mercato. Oltenii au primit o ofertă de 1,2 milioan de euro pentru Steven Nsimba, jucător care a venit gratis în Bănie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Steven Nsimba, în vârstă de 29 de ani, este un jucător important la Universitatea Craiova. Atacantul a reuşit să marcheze nouă goluri în cele 27 de meciuri bifate în toate competiţiile, în acest sezon.

Universitatea Craiova poate da lovitura: ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Steven Nsimba

Conform fanatik.ro, echipe din China şi din Arabia Saudită au pus ochii pe Steven Nsimba. Acestea sunt dispuse să ofere suma de 1,2 milioane de euro pentru a-l transfera de la Universitatea Craiova.

Oltenii au primit deja două oferte oficiale pentru Steven Nsimba, astfel că atacantul se poate despărţi de echipă în această iarnă. Mihai Rotaru vrea să obţină în schimbul său suma de minim 1,3 milioane de euro.

Conform sursei citate anterior, sunt şanse mari ca Steven Nsimba să dea curs unei oferte primite şi să plece de la Universitatea Craiova. Dacă acesta ar pleca, Filipe Coelho rămân cu două varinate clare pentru postul de atacant, anume Assad Al Hamlawi şi Monday Etim.