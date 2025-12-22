Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Universitatea Craiova poate da lovitura. Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru jucătorul adus gratis - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Universitatea Craiova poate da lovitura. Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru jucătorul adus gratis

Universitatea Craiova poate da lovitura. Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru jucătorul adus gratis

Viviana Moraru Publicat: 22 decembrie 2025, 14:48

Comentarii
Universitatea Craiova poate da lovitura. Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru jucătorul adus gratis

Jucătorii Universităţii Craiova, la finalul unui meci/ Profimedia

Universitatea Craiova poate da lovitura, în această perioadă de mercato. Oltenii au primit o ofertă de 1,2 milioan de euro pentru Steven Nsimba, jucător care a venit gratis în Bănie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Steven Nsimba, în vârstă de 29 de ani, este un jucător important la Universitatea Craiova. Atacantul a reuşit să marcheze nouă goluri în cele 27 de meciuri bifate în toate competiţiile, în acest sezon.

Universitatea Craiova poate da lovitura: ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Steven Nsimba

Conform fanatik.ro, echipe din China şi din Arabia Saudită au pus ochii pe Steven Nsimba. Acestea sunt dispuse să ofere suma de 1,2 milioane de euro pentru a-l transfera de la Universitatea Craiova.

Oltenii au primit deja două oferte oficiale pentru Steven Nsimba, astfel că atacantul se poate despărţi de echipă în această iarnă. Mihai Rotaru vrea să obţină în schimbul său suma de minim 1,3 milioane de euro.

Conform sursei citate anterior, sunt şanse mari ca Steven Nsimba să dea curs unei oferte primite şi să plece de la Universitatea Craiova. Dacă acesta ar pleca, Filipe Coelho rămân cu două varinate clare pentru postul de atacant, anume Assad Al Hamlawi şi Monday Etim.

Reclamă
Reclamă

Steven Nsimba este cotat la suma de 800.000 de euro şi a semnat în vară cu Universitatea Craiova un contract valabil pe două sezoane. Francezul a sosit gratis în Bănie după ce s-a despărţit de Aubagne Air Bel, formaţie din ligile inferioare din Franţa.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Observator
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Iubita milionarului Adrian Kreiner, executată silit pentru că nu și-a plătit avocații. A moștenit o avere uriașă, dar susține că nu are nicio altă sursă financiară de a trăi
Fanatik.ro
Iubita milionarului Adrian Kreiner, executată silit pentru că nu și-a plătit avocații. A moștenit o avere uriașă, dar susține că nu are nicio altă sursă financiară de a trăi
16:42
Francezii au concurență serioasă pentru Louis Munteanu! Trei cluburi din La Liga au intrat pe fir
16:21
Moment istoric pentru Sidney Crosby! A doborât recordul deținut de Mario Lemieux
16:05
Orașul din Spania unde 10% din populație e română visează la o echipă în La Liga, după 35 de ani!
15:41
Victor Piţurcă a luat decizia legată de antrenorat! Anunţul făcut de fostul selecţioner
15:27
Decizia finală luată de Gigi Becali în cazul lui Vlad Chiricheş. Ce se întâmplă cu fundaşul de la FCSB
15:03
“De asta are nevoie Mo Salah”. Reacţie categorică după scandalul uriaş provocat de egiptean la Liverpool
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, transfer-surpriză la FCSB! Jucătorul pe care îl vrea patronul campioanei 2 FotoAfacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul! 3 A văzut ce a făcut Dennis Man și a înjurat. Românul, protagonistul unui moment tensionat în Utrecht – PSV 4 Andrei Nicolescu a făcut anunţul pentru 2026, după UTA – Dinamo 2-0: “Să vină cu 3 milioane de euro!” 5 Decizia luată de PSV în privinţa jucătorului care a înjurat înspre Dennis Man pe teren! 6 “M-a sunat domnul Stoica” Dorit de FCSB şi Rapid, Kevin Ciubotaru a spus unde vrea să se transfere!
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”