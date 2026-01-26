UTA - Rapid 1-0. Eurogol marcat de arădeni. Giuleștenii, gol anulat - Antena Sport

UTA Arad și Rapid se întâlnesc în această seară în ultimul meci al etapei cu numărul 23 din Liga 1. Duelul este unul extrem de important pentru ambele formații, giuleștenii luptând să rămână în topul ierarhiei, în timp ce formația lui Mihalcea se află pe poziția a șaptea și ar putea urca pe loc de play-off în cazul unei victorii.
Duelul dintre UTA și Rapid de pe Stadionul Francisc Neuman este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
UTA – Rapid 1-0
Min. 32: Gol anulat Rapid! Cristi Manea a punctat pentru 1-1, dar reușita acestuia a fost anulată pentru ofsaid.
Min. 31: Ocazie de 2-0 pentru echipa lui Adrian Mihalcea. Alin Roman a șutat din prima, însă mingea nu a nimerit cadrul porții.
Min. 19: GOL! Marius Coman deschide scorul cu un șut imparabil la vinclu.
Min. 17: Alexandru Pașcanu trimite un șut de la jumătatea terenului, dar balonul se duce peste poarta gazdelor.
Min. 9: Ocazie importantă de deschidere a scorului. Cristi Manea a scos de pe linia porții lovitura de colț executată direct pe poartă de ardeleni.
Min. 1: Start de meci la Arad!
- UTA (4-2-3-1): Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Mino Sota, Odada – Costache, A. Roman, Abdallah – M. Coman. Rezerve: Tordai, F. Iacob, Benga, Stolnik, Ov. Popescu, Van Durmen, Hrezdac, D. Barbu, L. Mihai. Antrenor: Adrian Mihalcea
- Rapid (4-3-3): Aioani – Cr. Manea, Pașcanu, Kramer, Borza – Grameni, Hromada, Christensen – Dobre, Paraschiv, Petrila. Rezerve: D. Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Onea, Sălceanu, K. Keita, Vulturar, G. Gheorghe, Hazrollaj, Jambor, Koljic, Moruțan. Antrenor: Costel Gâlcă
Înainte de meciul de la Arad, gazdele au 35 de puncte și ar putea urca pe locul 6, peste “U” Cluj, în cazul în care o va învinge pe formația lui Gâlcă. Mai mult decât atât, UTA ar putea să o egaleze la puncte pe FC Botoșani, ocupanta poziției cu numărul 5.
De cealaltă parte, Rapid e pe locul 3 în clasament, dar ar putea reveni pe poziția secundă în cazul unei victorii. Elevii lui Gâlcă se vor lupta pentru toate punctele pentru a ține pasul cu Universitatea Craiova și Dinamo.
UTA vine după o victorie contra Unirii Slobozia în etapa trecută, în timp ce Rapid a câștigat și ea în precedenta rundă contra lui Metaloglobus. În tur, giuleștenii au câștigat cu 2-0 grație unor reușite ale lui Denis Ciobotariu și Alex Dobre.
Echipele probabile la UTA – Rapid
UTA (4-2-3-1): Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomverovic – Sota Mino, Odada – Abdallah, A. Roman, V. Costache – M. Coman
Rezerve: Tordai – F. Iacob, Benga, Padula, D. Barbu, L. Gojkovic, L. Mihai, Ov. Popescu, Stolnik, D. Țăroi, Van Durmen
Absenți: Hrezdac, A. Matei, Tzionis, Zsori
Antrenor: Adrian Mihalcea
Rapid (4-3-3): Aioani – Cr. Manea, D. Ciobotariu, Kramer, Borza – T. Christensen, K. Keita, C. Vulturar – A. Dobre, Koljic, Cl. Petrila
Rezerve: D. Iliev – R. Onea, Bolgado, Pașcanu, R. Sălceanu, G. Gheorghe, Hromada, Hazrollaj, Moruțan, Jambor, D. Paraschiv
Absenți: Burmaz, D. Mendes
Antrenor: Costel Gâlcă
