UTA - Rapid 1-0. Eurogol marcat de arădeni. Giuleștenii, gol anulat - Antena Sport

UTA Arad și Rapid se întâlnesc în această seară în ultimul meci al etapei cu numărul 23 din Liga 1. Duelul este unul extrem de important pentru ambele formații, giuleștenii luptând să rămână în topul ierarhiei, în timp ce formația lui Mihalcea se află pe poziția a șaptea și ar putea urca pe loc de play-off în cazul unei victorii.

Duelul dintre UTA și Rapid de pe Stadionul Francisc Neuman este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

UTA – Rapid 1-0

Min. 32: Gol anulat Rapid! Cristi Manea a punctat pentru 1-1, dar reușita acestuia a fost anulată pentru ofsaid.

Min. 31: Ocazie de 2-0 pentru echipa lui Adrian Mihalcea. Alin Roman a șutat din prima, însă mingea nu a nimerit cadrul porții.

Min. 19: GOL! Marius Coman deschide scorul cu un șut imparabil la vinclu.