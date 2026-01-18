"Vă promit" După victoria cu Oţelul, Daniel Pancu a spus ce va face dacă o va învinge pe FCSB! - Antena Sport

Daniel Pancu (48 de ani) a obţinut o nouă victorie importantă pe banca lui CFR Cluj. În urma acestui meci, CFR Cluj s-a apropiat la 6 puncte de play-off. Victoria este cu atât mai importantă cu cât a fost obţinută împotriva unei contracandidate la calificarea în play-off. Gălăţenii au rămas cu 33 de puncte, fiind în acest moment pe locul 8.
După fluierul de final al meciului cu Oţelul, Pancu a promis că va vorbi de play-off dacă CFR va reuşi să o învingă şi pe FCSB. Până acum s-a ferit să discute despre asta, spunând doar înainte de reluarea campionatului că şansele echipei sale de a fi în primele 6 la finalul sezonului regular erau reduse.
Daniel Pancu: “Dacă învingem FCSB, vă promit că vorbesc de play-off”
„Sufăr, 1-0, am întâlnit un adversar valoros, cu jucători valoroși, care s-au adaptat mai bine terenului impracticabil. Fotbalul se joacă pe 4 anotimpuri, vorbeam cu Panin, jucam pe gheață, făceam o alunecare și ne tăiam.
E greu, vorbesc de ADN-ul clubului, a câștigat atât de multe trofee, dar cu spiritul de conservare după un gol. Nu sunt obișnuit să tremur până la final, cu om în plus mult timp. Nu puteam să punem presiune pe adversar.
Ce conta cel mai mult am reușit, am luat 3 puncte, nu putem să facem multe analize pe un așa teren, avem moral foarte bun.
O să urmeze meciuri decisive, muncă de sisif, urcăm dealul, îl tot urcăm, dar toată lumea câștigă. Nu vedem că avem și noi o etapă a noastră, să nu câștige locurile 7-8-9, asta e, le luăm pe rând, urmează un derby.
M-am uitat la FCSB, sunt la două puncte de noi, dacă îl câștigăm vă promit că vorbesc de play-off după. Au mai multe puncte decât noi, dar dacă batem vorbesc și eu de play-off, promit”, a declarat Daniel Pancu pentru digisport.ro după CFR Cluj – Oţelul 1-0.
CFR Cluj – Oţelul 1-0
Echipa CFR Cluj a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Oţelul Galaţi, în etapa a 22-a din Liga 1.
În minutul 3 al meciului din Gruia, noua achiziţie Alibek Aliev i-a trimis lui Păun, în careu, şi acesta a deschis scorul. Din minutul 26 Oţelul a rămas în zece oameni, după eliminarea lui Conrado, cu roşu direct, după un fault din postură de ultim apărător la Cordea. Gălăţenii au încercat să egaleze pe final de repriză, prin Andrezinho (min 44) şi Ciobanu (min. 45+1). În partea secundă fazele de poartă au fost mai rare. Bană a trimis peste poartă, dintr-o poziţie excelentă, în minutul 69, apoi portarul Vâlceanu a respins şutul lui Pedro, în minutul 73.
Andrezinho a ratat ultima ocazie a oaspeţilor, în minutul 85, şi insistenţele gălăţenilor nu au dat roade. CFR Cluj – Oţelul Galaţi 1-0, iar Oţelul rămâne cu 33 de puncte, fiind pe locul 7. CFR a făcut 29 de puncte, este pe locul 10, dar e totuşi la şase puncte de prima poziţie de play-off.
