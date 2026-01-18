Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Vă promit" După victoria cu Oţelul, Daniel Pancu a spus ce va face dacă o va învinge pe FCSB! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Vă promit” După victoria cu Oţelul, Daniel Pancu a spus ce va face dacă o va învinge pe FCSB!

“Vă promit” După victoria cu Oţelul, Daniel Pancu a spus ce va face dacă o va învinge pe FCSB!

Bogdan Stănescu Publicat: 18 ianuarie 2026, 20:56

Comentarii
Vă promit După victoria cu Oţelul, Daniel Pancu a spus ce va face dacă o va învinge pe FCSB!

Daniel Pancu la meciul cu FC Botoşani / Sport Pictures

Daniel Pancu (48 de ani) a obţinut o nouă victorie importantă pe banca lui CFR Cluj. În urma acestui meci, CFR Cluj s-a apropiat la 6 puncte de play-off. Victoria este cu atât mai importantă cu cât a fost obţinută împotriva unei contracandidate la calificarea în play-off. Gălăţenii au rămas cu 33 de puncte, fiind în acest moment pe locul 8.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După fluierul de final al meciului cu Oţelul, Pancu a promis că va vorbi de play-off dacă CFR va reuşi să o învingă şi pe FCSB. Până acum s-a ferit să discute despre asta, spunând doar înainte de reluarea campionatului că şansele echipei sale de a fi în primele 6 la finalul sezonului regular erau reduse.

Daniel Pancu: “Dacă învingem FCSB, vă promit că vorbesc de play-off”

Sufăr, 1-0, am întâlnit un adversar valoros, cu jucători valoroși, care s-au adaptat mai bine terenului impracticabil. Fotbalul se joacă pe 4 anotimpuri, vorbeam cu Panin, jucam pe gheață, făceam o alunecare și ne tăiam.

E greu, vorbesc de ADN-ul clubului, a câștigat atât de multe trofee, dar cu spiritul de conservare după un gol. Nu sunt obișnuit să tremur până la final, cu om în plus mult timp. Nu puteam să punem presiune pe adversar.

Ce conta cel mai mult am reușit, am luat 3 puncte, nu putem să facem multe analize pe un așa teren, avem moral foarte bun.

Reclamă
Reclamă

O să urmeze meciuri decisive, muncă de sisif, urcăm dealul, îl tot urcăm, dar toată lumea câștigă. Nu vedem că avem și noi o etapă a noastră, să nu câștige locurile 7-8-9, asta e, le luăm pe rând, urmează un derby.

M-am uitat la FCSB, sunt la două puncte de noi, dacă îl câștigăm vă promit că vorbesc de play-off după. Au mai multe puncte decât noi, dar dacă batem vorbesc și eu de play-off, promit”, a declarat Daniel Pancu pentru digisport.ro după CFR Cluj – Oţelul 1-0.

CFR Cluj – Oţelul 1-0

Echipa CFR Cluj a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Oţelul Galaţi, în etapa a 22-a din Liga 1.

Cea mai rece dimineaţă din ultimii 60 de ani. Când scăpăm de gerCea mai rece dimineaţă din ultimii 60 de ani. Când scăpăm de ger
Reclamă

În minutul 3 al meciului din Gruia, noua achiziţie Alibek Aliev i-a trimis lui Păun, în careu, şi acesta a deschis scorul. Din minutul 26 Oţelul a rămas în zece oameni, după eliminarea lui Conrado, cu roşu direct, după un fault din postură de ultim apărător la Cordea. Gălăţenii au încercat să egaleze pe final de repriză, prin Andrezinho (min 44) şi Ciobanu (min. 45+1). În partea secundă fazele de poartă au fost mai rare. Bană a trimis peste poartă, dintr-o poziţie excelentă, în minutul 69, apoi portarul Vâlceanu a respins şutul lui Pedro, în minutul 73.

Andrezinho a ratat ultima ocazie a oaspeţilor, în minutul 85, şi insistenţele gălăţenilor nu au dat roade. CFR Cluj – Oţelul Galaţi 1-0, iar Oţelul rămâne cu 33 de puncte, fiind pe locul 7. CFR a făcut 29 de puncte, este pe locul 10, dar e totuşi la şase puncte de prima poziţie de play-off.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Observator
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Ladislau Boloni riscă să fie, din nou, pus la zid. Legendarul antrenor ține la loc de cinste semnătura lui Nicolae Ceaușescu
Fanatik.ro
Ladislau Boloni riscă să fie, din nou, pus la zid. Legendarul antrenor ține la loc de cinste semnătura lui Nicolae Ceaușescu
22:07
LIVE SCORESenegal – Maroc 0-0. Gazda competiției poate scrie istorie după 50 de ani
22:07
LIVE TEXTRomânia – Danemarca se joacă ACUM. Tricolorii, duel cu marii favoriţi la trofeu!
22:04
S-a scris istorie la Europeanul de Handbal Masculin. O națională a obținut prima ei victorie la un turneu final
22:01
Un nou transfer pentru CFR Cluj! Anunţul lui Daniel Pancu: “Vine mâine”
22:01
LIVE SCORERăzvan Marin, titular în AEK – Panathinaikos. Ionuț Radu, fără gol primit în Celta Vigo – Rayo Vallecano
21:47
LIVE TEXTDinamo – U Cluj 1-0. Karamoko a deschis scorul! Două bare pentru “câini”
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 5 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 6 Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham