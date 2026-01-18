"Vă promit" După victoria cu Oţelul, Daniel Pancu a spus ce va face dacă o va învinge pe FCSB! - Antena Sport

Daniel Pancu (48 de ani) a obţinut o nouă victorie importantă pe banca lui CFR Cluj. În urma acestui meci, CFR Cluj s-a apropiat la 6 puncte de play-off. Victoria este cu atât mai importantă cu cât a fost obţinută împotriva unei contracandidate la calificarea în play-off. Gălăţenii au rămas cu 33 de puncte, fiind în acest moment pe locul 8.

După fluierul de final al meciului cu Oţelul, Pancu a promis că va vorbi de play-off dacă CFR va reuşi să o învingă şi pe FCSB. Până acum s-a ferit să discute despre asta, spunând doar înainte de reluarea campionatului că şansele echipei sale de a fi în primele 6 la finalul sezonului regular erau reduse.

Daniel Pancu: “Dacă învingem FCSB, vă promit că vorbesc de play-off”

„Sufăr, 1-0, am întâlnit un adversar valoros, cu jucători valoroși, care s-au adaptat mai bine terenului impracticabil. Fotbalul se joacă pe 4 anotimpuri, vorbeam cu Panin, jucam pe gheață, făceam o alunecare și ne tăiam.

E greu, vorbesc de ADN-ul clubului, a câștigat atât de multe trofee, dar cu spiritul de conservare după un gol. Nu sunt obișnuit să tremur până la final, cu om în plus mult timp. Nu puteam să punem presiune pe adversar.

Ce conta cel mai mult am reușit, am luat 3 puncte, nu putem să facem multe analize pe un așa teren, avem moral foarte bun.