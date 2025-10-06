Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: "Străinii se uită ca la nişte sălbatici" - Antena Sport

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a avut un discurs dur la adresa lui Gigi Becali şi a lui Elias Charalambous, după ce echipa sa a trecut pe primul loc în Liga 1. FC Botoşani a învins-o pe UTA Arad cu 2-1 şi a ajuns la 25 de puncte, după primele 12 etape ale sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce a trimis săgeţi către Elias Charalambous şi înaintea meciului direct dintre FC Botoşani şi FCSB, Valeriu Iftime l-a atacat din nou pe antrenorul cipriot.

Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: “Străinii se uită la noi ca la nişte sălbatici”

Acesta a declarat că ce se petrece la FCSB este o problemă a fotbalului românesc, argumentând că străinii sunt uimiţi de ce se petrece la campioana României, atunci când formaţia roş-albastră evoluează în cupele europene.

Mai mult, el l-a numit “preparator fizic” pe Elias Charalambous şi a trimis săgeţi şi către Gigi Becali, enumerând lucrurile pe care un patron de fotbal ar trebui să le facă la clubul său:

“Nu e treaba mea ce face FCSB cu Charalambous. E treaba fotbalului românesc să înţelegem ce înseamnă să fii antrenor de fotbal, ce înseamnă să fii patron de fotbal, că toată discuţia asta porneşte de la ambiguitatea aceasta, că un patron care face echipa şi cei de afară se uită la noi ca la nişte sălbatici. Poate tocmai de-aia nu îl dă afară, că nu vine altul.