Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: "Străinii se uită ca la nişte sălbatici" - Antena Sport

Publicat: 6 octombrie 2025, 23:05

Valeriu Iftime, Elias Charalambous şi Gigi Becali / Colaj Sport Pictures & Profimedia

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a avut un discurs dur la adresa lui Gigi Becali şi a lui Elias Charalambous, după ce echipa sa a trecut pe primul loc în Liga 1. FC Botoşani a învins-o pe UTA Arad cu 2-1 şi a ajuns la 25 de puncte, după primele 12 etape ale sezonului.

După ce a trimis săgeţi către Elias Charalambous şi înaintea meciului direct dintre FC Botoşani şi FCSB, Valeriu Iftime l-a atacat din nou pe antrenorul cipriot.

Acesta a declarat că ce se petrece la FCSB este o problemă a fotbalului românesc, argumentând că străinii sunt uimiţi de ce se petrece la campioana României, atunci când formaţia roş-albastră evoluează în cupele europene.

Mai mult, el l-a numit “preparator fizic” pe Elias Charalambous şi a trimis săgeţi şi către Gigi Becali, enumerând lucrurile pe care un patron de fotbal ar trebui să le facă la clubul său:

“Nu e treaba mea ce face FCSB cu Charalambous. E treaba fotbalului românesc să înţelegem ce înseamnă să fii antrenor de fotbal, ce înseamnă să fii patron de fotbal, că toată discuţia asta porneşte de la ambiguitatea aceasta, că un patron care face echipa şi cei de afară se uită la noi ca la nişte sălbatici. Poate tocmai de-aia nu îl dă afară, că nu vine altul.

Pe de altă parte, eu cred că domnul Charalambous e într-o groapă de imagine totală. Nu îi pasă. Cum să îi spună cineva cum să facă echipa. Cum stă? E preparator fizic, ce e el acolo? Hai să fim serioşi.

În fotbal trebuie să ai oameni care ştiu meserie, un antrenor care ştie ce are de făcut, are licenţă, are pregătire. Un patron vine cu altceva. Ţine atmosfera, ţine pozitivitatea, ţine financiar. Asta face”, a declarat Valeriu Iftime, la digisport.ro.

