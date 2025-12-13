Cătălin Cîrjan vrea titlul alături de Dinamo. Obiectiv clar pentru 2026: „Asta i-am cerut lui Moș Crăciun” - Antena Sport

Cătălin Cîrjan vrea să cucerească titlul alături de Dinamo, în 2026. Căpitanul „câinilor” a dezvăluit că asta i-a cerut lui Moș Crăciun în acest an.
Cătălin Cîrjan, căpitanul formației lui Zeljko Kopic, speră să încheie anul cu două victorii alături de Dinamo. În ultimele două etape rămase de disputat din 2025, „câinii” se vor duela cu Metaloglobus și cu UTA.
Cătălin Cîrjan vrea titlul alături de Dinamo
Cătălin Cîrjan, prezent la un eveniment de Crăciun, a mai declarat că în cazul în care Dinamo va încheia anul cu încă șase puncte, atunci anul „câinilor” a fost unul excelent.
„Sperăm la încă două victorii în campionat, să terminăm sus în clasament, astfel vom considera că va fi un an foarte bun pentru noi. Pentru mine, Crăciunul înseamnă familie. Anul ăsta, i-am cerut titlul! Sperăm să ni-l aducă”, a declarat Cătălin Cîrjan.
Dinamo ocupă locul trei în Liga 1, la startul etapei a 20-a din Liga 1. „Câinii” lui Zeljko Kopic au 25 de puncte, fiind la patru puncte distanță de liderul Rapid.
Dinamo se va duela duminică cu Metaloglobus, meciul urmând să se dispute de la ora 17:45, pe Arena Națională. „Câinii” au înregistrat două rezultate de egalitate în ultimele două meciuri jucate, 0-0 cu FCSB, în Liga 1, și cu Farul, în Cupa României.
