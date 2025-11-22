Veste bună pentru FCSB înaintea meciului cu Petrolul. Revenire de ultim moment în lotul campioanei - Antena Sport

FCSB a primit o veste bună înaintea meciului cu Petrolul, din etapa a 17-a din Liga 1. Valentin Crețu s-a refăcut și va fi în lot pentru duelul cu „lupii galbeni”.

Partida din etapa a 17-a din Liga 1 se va disputa azi, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Meciul va fi în format live text pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Veste bună pentru FCSB înaintea meciului cu Petrolul

Conform digisport.ro, Valentin Crețu s-a refăcut mai repede decât se anunțase inițial. Fundașul dreapta va fi în lotul campioanei pentru meciul cu Petrolul, însă staff-ul roș-albaștrilor a decis ca acesta să nu evolueze încă.

Crețu e însă apt de joc și poate intra pe teren dacă se va apela la serviciile sale, ținând cont și de accidentarea lui Ionuț Cercel. Cel mai probabil, titular în flancul drept al defensivei la duelul cu Petrolul va fi Alexandru Pantea.

Valentin Crețu, în vârstă de 36 de ani, s-a accidentat după meciul cu Young Boys Berna din Europa League, în care a fost integralist. Ulterior, el a ratat opt partide ale FCSB-ului, din toate competițiile.