Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veste bună pentru FCSB înaintea meciului cu Petrolul. Revenire de ultim moment în lotul campioanei - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Veste bună pentru FCSB înaintea meciului cu Petrolul. Revenire de ultim moment în lotul campioanei

Veste bună pentru FCSB înaintea meciului cu Petrolul. Revenire de ultim moment în lotul campioanei

Publicat: 22 noiembrie 2025, 10:20

Comentarii
Veste bună pentru FCSB înaintea meciului cu Petrolul. Revenire de ultim moment în lotul campioanei

Jucătorii FCSB-ului, la finalul unui meci/ Profimedia

FCSB a primit o veste bună înaintea meciului cu Petrolul, din etapa a 17-a din Liga 1. Valentin Crețu s-a refăcut și va fi în lot pentru duelul cu „lupii galbeni”. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida din etapa a 17-a din Liga 1 se va disputa azi, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Meciul va fi în format live text pe as.ro și în aplicația AntenaSport. 

Veste bună pentru FCSB înaintea meciului cu Petrolul 

Conform digisport.ro, Valentin Crețu s-a refăcut mai repede decât se anunțase inițial. Fundașul dreapta va fi în lotul campioanei pentru meciul cu Petrolul, însă staff-ul roș-albaștrilor a decis ca acesta să nu evolueze încă.  

Crețu e însă apt de joc și poate intra pe teren dacă se va apela la serviciile sale, ținând cont și de accidentarea lui Ionuț Cercel. Cel mai probabil, titular în flancul drept al defensivei la duelul cu Petrolul va fi Alexandru Pantea. 

Valentin Crețu, în vârstă de 36 de ani, s-a accidentat după meciul cu Young Boys Berna din Europa League, în care a fost integralist. Ulterior, el a ratat opt partide ale FCSB-ului, din toate competițiile. 

Reclamă
Reclamă

Înaintea partidei cu Petrolul, FCSB a mai primit o veste bună. Conform sursei citate anterior, și Vlad Chiricheș s-a refăcut complet și va fi în lotul condus de Elias Charalambous.  

Vlad Chiricheș a bifat ultimul meci la FCSB la finalul lunii septembrie, atunci când l-a înlocuit pe Daniel Graovac în partida cu Oțelul. Ulterior, el nu a evoluat în nouă meciuri ale roș-albaștrilor. 

FCSB are nevoie de victorie în partida cu Petrolul pentru a se apropia de play-off. Campioana ocupă locul nouă, după 16 meciuri jucate, cu 20 de puncte. Roș-albaștrii sunt la o distanță de cinci puncte față de ultimul loc de play-off, ocupat de Farul. 

Angajatorii, presaţi să mărească salarii. Ce măriri au primit angajaţii din IT, construcţii şi energieAngajatorii, presaţi să mărească salarii. Ce măriri au primit angajaţii din IT, construcţii şi energie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Observator
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Ce s-a ales de Simona Păucă, una dintre cele mai titrate gimnaste din România. A bucurat milioane de români după ce a luat aurul la Olimpiada de la Los Angeles, ce face acum
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Simona Păucă, una dintre cele mai titrate gimnaste din România. A bucurat milioane de români după ce a luat aurul la Olimpiada de la Los Angeles, ce face acum
10:15
FCSB – Petrolul, 20:30, LIVE TEXT. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off
9:47
Veste proastă pentru Cristi Chivu înainte de primul Derby della Madonnina pe banca lui Inter!
9:46
VideoLewis Hamilton, bornă negativă fără precedent după calificările din Las Vegas: „E oribil, mai rău de atât nu se poate”
9:13
Ilie Dumitrescu a dat verdictul după primul meci al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova: „Asta contează enorm”
9:00
Bătaie generală pe teren după ce echipa lui Laurenţiu Reghecampf a câştigat în 10 oameni!
8:46
Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB. Jucătorul de națională dorit de patronul campioanei
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc 2 Antrenorul care a făcut istorie cu Liverpool îl vrea pe Ianis Hagi. Ofertă de top pentru căpitanul naţionalei 3 Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030 4 Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: “Foarte, foarte bun!” 5 Control antidoping după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2! Ce jucători au fost testați 6 Nicușor Bancu nu s-a ferit de cuvinte, după victoria cu FC Argeș: „Contează antrenorul, plecasem cu Rădoi”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor