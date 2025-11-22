Veste bună pentru FCSB înaintea meciului cu Petrolul. Revenire de ultim moment în lotul campioanei - Antena Sport

FCSB a primit o veste bună înaintea meciului cu Petrolul, din etapa a 17-a din Liga 1. Valentin Crețu s-a refăcut și va fi în lot pentru duelul cu „lupii galbeni”.
Partida din etapa a 17-a din Liga 1 se va disputa azi, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Meciul va fi în format live text pe as.ro și în aplicația AntenaSport.
Veste bună pentru FCSB înaintea meciului cu Petrolul
Conform digisport.ro, Valentin Crețu s-a refăcut mai repede decât se anunțase inițial. Fundașul dreapta va fi în lotul campioanei pentru meciul cu Petrolul, însă staff-ul roș-albaștrilor a decis ca acesta să nu evolueze încă.
Crețu e însă apt de joc și poate intra pe teren dacă se va apela la serviciile sale, ținând cont și de accidentarea lui Ionuț Cercel. Cel mai probabil, titular în flancul drept al defensivei la duelul cu Petrolul va fi Alexandru Pantea.
Valentin Crețu, în vârstă de 36 de ani, s-a accidentat după meciul cu Young Boys Berna din Europa League, în care a fost integralist. Ulterior, el a ratat opt partide ale FCSB-ului, din toate competițiile.
Înaintea partidei cu Petrolul, FCSB a mai primit o veste bună. Conform sursei citate anterior, și Vlad Chiricheș s-a refăcut complet și va fi în lotul condus de Elias Charalambous.
Vlad Chiricheș a bifat ultimul meci la FCSB la finalul lunii septembrie, atunci când l-a înlocuit pe Daniel Graovac în partida cu Oțelul. Ulterior, el nu a evoluat în nouă meciuri ale roș-albaștrilor.
FCSB are nevoie de victorie în partida cu Petrolul pentru a se apropia de play-off. Campioana ocupă locul nouă, după 16 meciuri jucate, cu 20 de puncte. Roș-albaștrii sunt la o distanță de cinci puncte față de ultimul loc de play-off, ocupat de Farul.
- FCSB – Petrolul, 20:30, LIVE TEXT. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off
- Ilie Dumitrescu a dat verdictul după primul meci al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova: „Asta contează enorm”
- Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB. Jucătorul de națională dorit de patronul campioanei
- Lovitură pentru Becali! Ce se întâmplă cu vedeta pe care patronul FCSB-ului vrea să o vândă pe multe milioane
- Probleme pentru Dinamo înaintea meciului cu Botoșani. Ce se întâmplă cu Alexandru Musi după accidentarea de la națională