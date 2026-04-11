Veste excelentă pentru Cristiano Bergodi! Ce s-a întâmplat înaintea meciului cu Universitatea Craiova

Universitatea Cluj – Universitatea Craiova este capul de afiș al etapei a patra de play-off, cele două formații fiind în dispută directă pentru primul loc din clasament.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida va fi arbitrată de Istvan Kovacs, care a primit recent vestea convocării la Campionatul Mondial din această vară, transmis în Universul Antena.

Revenire de excepție pentru Cristiano Bergodi. Issouf Macalou, apt de joc

Universitatea Cluj a obținut un rezultat uriaș etapa trecută și s-a impus pe terenul celor de la Rapid București, fără Issouf Macalou, care plecase din țară pentru a participa la înmormântarea tatălui său.

Fotbalistul ivorian a revenit la antrenamentele echipei sale și este apt de joc pentru disputa cu Universitatea Craiova, anunță gsp.ro. „Este OK, se concentrează acum pe fotbal, care este și un remediu pentru suferința lui”, au transmis reprezentanții U Cluj, pentru sursa citată.

Fotbalistul de 27 de ani are 28 de apariții în acest sezon pentru formația clujeană, având șase goluri şi zece pase decisive până acum.