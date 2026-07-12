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Veste excelentă pentru Universitatea Craiova, înaintea Supercupei cu U Cluj. Jucătorul care s-a refăcut la timp

Viviana Moraru Publicat: 12 iulie 2026, 14:22

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Veste excelentă pentru Universitatea Craiova, înaintea Supercupei cu U Cluj. Jucătorul care s-a refăcut la timp

Jucătorii Universităţii Craiova, la finalul unui meci/ Sport Pictures

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Universitatea Craiova a primit o veste excelentă, înaintea duelului cu U Cluj din Supercupa României. Vladimir Screciu s-a refăcut şi va fi apt pentru duelul care se va disputa azi, de la ora 20:30 şi va fi în format live text, pe as.ro.

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Vladimir Screciu a ratat primul meci al sezonului disputat de Universitatea Craiova. Oltenii au învins-o categoric pe ML Vitebsk, scor 4-1, în primul tur preliminar de Champions League.

Veste excelentă pentru Universitatea Craiova, înaintea Supercupei cu U Cluj: Vladimir Screciu s-a refăcut

Vladimir Screciu a fost menajat de staff-ul oltenilor şi nu a făcut deplasarea în Ungaria, pentru duelul tur cu campioana din Belarus, din preliminariile Champions League.

Mijlocaşul Universităţii Craiova s-a refăcut la timp, însă, pentru confruntarea cu U Cluj, notează fanatik.ro. Acesta a rămas la Craiova, cât timp colegii săi au făcut deplasarea în Ungaria, antrenându-se pentru a se recupera, după accidentarea uşoară suferită.

După ce oltenii s-au întors, Screciu s-a alăturat lotului şi s-a pregătit normal, în vederea duelului cu U Cluj. În acest context, el are mari şanse să fie trimis în teren de Filipe Coelho, în Supercupa României.

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Ambele formaţii se pregătesc şi de debutul în noul sezon de Liga 1. În prima etapă, Universitatea Craiova se va duela cu UTA, pe teren propriu (18 iulie, ora 21:15), iar U Cluj o va înfrunta pe Farul, tot “acasă” (19 iulie, ora 17:00).

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