Veste excelentă pentru Universitatea Craiova, înaintea Supercupei cu U Cluj. Jucătorul care s-a refăcut la timp

Universitatea Craiova a primit o veste excelentă, înaintea duelului cu U Cluj din Supercupa României. Vladimir Screciu s-a refăcut şi va fi apt pentru duelul care se va disputa azi, de la ora 20:30 şi va fi în format live text, pe as.ro.
Vladimir Screciu a ratat primul meci al sezonului disputat de Universitatea Craiova. Oltenii au învins-o categoric pe ML Vitebsk, scor 4-1, în primul tur preliminar de Champions League.
Veste excelentă pentru Universitatea Craiova, înaintea Supercupei cu U Cluj: Vladimir Screciu s-a refăcut
Vladimir Screciu a fost menajat de staff-ul oltenilor şi nu a făcut deplasarea în Ungaria, pentru duelul tur cu campioana din Belarus, din preliminariile Champions League.
Mijlocaşul Universităţii Craiova s-a refăcut la timp, însă, pentru confruntarea cu U Cluj, notează fanatik.ro. Acesta a rămas la Craiova, cât timp colegii săi au făcut deplasarea în Ungaria, antrenându-se pentru a se recupera, după accidentarea uşoară suferită.
După ce oltenii s-au întors, Screciu s-a alăturat lotului şi s-a pregătit normal, în vederea duelului cu U Cluj. În acest context, el are mari şanse să fie trimis în teren de Filipe Coelho, în Supercupa României.
Ambele formaţii se pregătesc şi de debutul în noul sezon de Liga 1. În prima etapă, Universitatea Craiova se va duela cu UTA, pe teren propriu (18 iulie, ora 21:15), iar U Cluj o va înfrunta pe Farul, tot “acasă” (19 iulie, ora 17:00).
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