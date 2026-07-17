Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Uluitor! Un star al Franței a jucat cu spatele fracturat la Cupa Mondială. Cum a trecut peste durere

Uluitor! Un star al Franței a jucat cu spatele fracturat la Cupa Mondială. Cum a trecut peste durere

Andrei Nicolae Publicat: 17 iulie 2026, 9:17

Comentarii
Uluitor! Un star al Franței a jucat cu spatele fracturat la Cupa Mondială. Cum a trecut peste durere

William Saliba, accidentat în Franța - Spania / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Nevoit să părăsească terenul în timpul semifinalei Cupei Mondiale, pierdută în faţa Spaniei (0-2), francezul William Saliba are o fractură la spate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este o accidentare pe care o suferise înainte de CM, în timpul unui meci din Premier League, relatează RMC Sport.

Saliba a jucat pe analgezice pentru a nu simți durerea la spate

Fundașul lui Arsenal a încercat să treacă peste durere, dar corpul său nu i-a permis să-şi ducă la capăt participarea la Cupa Mondială. În minutul 30 al semifinalei pierdute în faţa Spaniei, William Saliba s-a întins pe gazonul stadionul Dallas.

Mi s-a blocat spatele„, a spus fundaşul de la Arsenal pentru a-şi justifica retragerea. Din păcate pentru staff-ul „Les Bleus”, presimţirea lui s-a dovedit corectă.

Reclamă
Reclamă

Saliba s-a accidentat în urmă cu două luni, în timpul unui meci din Premier League. El a jucat în Statele Unite sub efectul unor analgezice şi a beneficiat de îngrijiri zilnice şi speciale din partea echipei medicale a naţionalei Franţei.

Momentan, durata indisponibilităţii sale nu este încă cunoscută. Miercuri, Saliba a efectuat examinări medicale. Nu se ştie încă dacă va trebui să fie operat. Este vorba, însă, de o accidentare care va necesita o perioadă îndelungată de repaus.

Sursa: News.ro

Bugetul lui Cristian pentru un apartament în Cluj. A fost la 8 vizionări şi nu s-a decisBugetul lui Cristian pentru un apartament în Cluj. A fost la 8 vizionări şi nu s-a decis
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-au luat apartamente cu 32.500 de euro în Militari Residence, dar acum vor să vândă. "Cine să mai cumpere?"
Observator
Şi-au luat apartamente cu 32.500 de euro în Militari Residence, dar acum vor să vândă. "Cine să mai cumpere?"
E tot mai clar: Florinel Coman NU vine la FCSB! Cum l-a dat de gol Tavi Popescu
Fanatik.ro
E tot mai clar: Florinel Coman NU vine la FCSB! Cum l-a dat de gol Tavi Popescu
10:18

L’Equipe declanșează „bomba” în mercato! Michael Olise vrea să plece la Real Madrid
10:17

După problemele cu banii, CFR Cluj se lovește de un alt obstacol chiar înainte de prima etapă a Ligii 1
9:47

Declarația pe care Leo Messi nu ar vrea să o audă! Laporta spus-o chiar înainte de Spania – Argentina
9:45

Al-Alin a luat decizia în cazul lui Adrian Șut
9:39

Veste proastă pentru FCSB! Un titular s-a accidentat și e OUT pentru primul meci din noul sezon
9:06

VIDEOIncidente reprobabile în preliminariile Europa League! Meci întrerupt 15 minute din cauza ultrașilor agresivi
Vezi toate știrile
1 Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze 2 Nicolae Stanciu, înțelegere cu o echipă din Liga 1! Gigi Becali a aflat și vrea să îl deturneze 3 VIDEOEmil Boc şi-a ieşit din minţi. Înjurături după eliminarea U Cluj la penalty-uri! 4 VIDEOAnglia – Argentina 1-2! Leo Messi, la a 2-a finală consecutivă de Campionat Mondial! Sud-americanii, remontada superbă 5 Flavius Stoican revine pe bancă, după despărțirea de Farul: „Sunt apreciat de acești oameni” 6 VIDEOGolul victorios al Argentinei cu Anglia putea fi anulat! Faza care a scăpat tuturor: seamănă izbitor cu cea din partida cu Egipt
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
Gabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţiaGabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţia
Gata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon!Gata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon!