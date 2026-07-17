Uluitor! Un star al Franței a jucat cu spatele fracturat la Cupa Mondială. Cum a trecut peste durere

Nevoit să părăsească terenul în timpul semifinalei Cupei Mondiale, pierdută în faţa Spaniei (0-2), francezul William Saliba are o fractură la spate.
Este o accidentare pe care o suferise înainte de CM, în timpul unui meci din Premier League, relatează RMC Sport.
Saliba a jucat pe analgezice pentru a nu simți durerea la spate
Fundașul lui Arsenal a încercat să treacă peste durere, dar corpul său nu i-a permis să-şi ducă la capăt participarea la Cupa Mondială. În minutul 30 al semifinalei pierdute în faţa Spaniei, William Saliba s-a întins pe gazonul stadionul Dallas.
„Mi s-a blocat spatele„, a spus fundaşul de la Arsenal pentru a-şi justifica retragerea. Din păcate pentru staff-ul „Les Bleus”, presimţirea lui s-a dovedit corectă.
🇫🇷 Contraint de céder sa place lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 perdue face à l’Espagne (2-0), William Saliba souffre d’une fracture du dos. Une blessure qu’il avait contractée avant le Mondial lors d’une rencontre de Premier League.https://t.co/pcgwdz8HfK pic.twitter.com/LW1EG1B9EB
— RMC Sport (@RMCsport) July 16, 2026
Saliba s-a accidentat în urmă cu două luni, în timpul unui meci din Premier League. El a jucat în Statele Unite sub efectul unor analgezice şi a beneficiat de îngrijiri zilnice şi speciale din partea echipei medicale a naţionalei Franţei.
Momentan, durata indisponibilităţii sale nu este încă cunoscută. Miercuri, Saliba a efectuat examinări medicale. Nu se ştie încă dacă va trebui să fie operat. Este vorba, însă, de o accidentare care va necesita o perioadă îndelungată de repaus.
Sursa: News.ro
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