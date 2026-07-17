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Incidente reprobabile în preliminariile Europa League! Meci întrerupt 15 minute din cauza ultrașilor agresivi

Andrei Nicolae Publicat: 17 iulie 2026, 9:06

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Incidente reprobabile în preliminariile Europa League! Meci întrerupt 15 minute din cauza ultrașilor agresivi

Suporterii lui Derry City, fugind de ultrașii de la CSKA Sofia / Profimedia

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Partida din preliminariile Europa League disputată joi între Derry City (Irlanda de Nord) și CSKA Sofia (Bulgaria) a fost marcată de un incident provocat de ultrașii formației de la sud de Dunăre. În timpul manșei retur, fanii clubului au forțat o zonă în care se aflau britanici, iar suporterii echipei adverse au fugit de frică.

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Returul „dublei” dintre Derry City și CSKA Sofia din turul 1 preliminar UEL a fost unul spectaculos, însă ce s-a întâmplat pe teren a căzut în plan secund din cauza a ce s-a petrecut în tribune. După ce în prima manșă, în Bulgaria, CSKA s-a impus cu 3-2, trupa din Irlanda de Nord avea nevoie să întoarcă rezultatul pe teren propriu.

Ce s-a întâmplat mai exact la duelul din UEL dintre Derry City și CSKA Sofia

În repriza a doua, Derry City a reușit să deschidă scorul și să restabilească egalitatea la general, însă la scurt timp după situația de pe stadion a degenerat. În minutul 57, un grup de ultrași ai lui CSKA Sofia au încercat să pătrundă într-o zonă unde se aflau suporteri nord-irlandezi.

Aceștia au forțat gardurile, iar forțele de ordine s-au văzut nevoite să intervină pentru a preveni orice conflict. De teama bulgarilor, unii suporteri ai lui Derry City au plecat din tribune și s-au adăpostit pe gazon, unii copii fiind afectați de cele întâmplate și țipând.

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Din cauza acestor incidente, meciul a fost întrerupt timp de 15 minute. După reluare, CSKA Sofia a reușit să întoarcă scorul și a marcat de două ori, asigurându-și calificarea în turul 2 preliminar Europa League.

Până ca partida să se încheie propriu-zis, un grup de suporteri irlandezi au făcut și ei probleme și au pătruns pe teren în încercarea de a ajunge la portarul lui CSKA. Arbitrul a întrerupt iar meciul preț de câteva momente, după care a fluierat finalul.

Cel mai probabil, incidentele petrecute în Irlanda de Nord vor ajunge pe masa Comisiei de Disciplină UEFA, iar cele două cluburi ar putea fi sancționate drastic.

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