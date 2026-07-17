Incidente reprobabile în preliminariile Europa League! Meci întrerupt 15 minute din cauza ultrașilor agresivi

Partida din preliminariile Europa League disputată joi între Derry City (Irlanda de Nord) și CSKA Sofia (Bulgaria) a fost marcată de un incident provocat de ultrașii formației de la sud de Dunăre. În timpul manșei retur, fanii clubului au forțat o zonă în care se aflau britanici, iar suporterii echipei adverse au fugit de frică.

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Returul „dublei” dintre Derry City și CSKA Sofia din turul 1 preliminar UEL a fost unul spectaculos, însă ce s-a întâmplat pe teren a căzut în plan secund din cauza a ce s-a petrecut în tribune. După ce în prima manșă, în Bulgaria, CSKA s-a impus cu 3-2, trupa din Irlanda de Nord avea nevoie să întoarcă rezultatul pe teren propriu.

Ce s-a întâmplat mai exact la duelul din UEL dintre Derry City și CSKA Sofia

În repriza a doua, Derry City a reușit să deschidă scorul și să restabilească egalitatea la general, însă la scurt timp după situația de pe stadion a degenerat. În minutul 57, un grup de ultrași ai lui CSKA Sofia au încercat să pătrundă într-o zonă unde se aflau suporteri nord-irlandezi.

Aceștia au forțat gardurile, iar forțele de ordine s-au văzut nevoite să intervină pentru a preveni orice conflict. De teama bulgarilor, unii suporteri ai lui Derry City au plecat din tribune și s-au adăpostit pe gazon, unii copii fiind afectați de cele întâmplate și țipând.

🇮🇪🇧🇬 Troubles on the stands during the Derry City vs CSKA Sofia match tonight. pic.twitter.com/4BkCEVh5Vv

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) July 16, 2026