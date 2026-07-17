A fost anunțată decizia lui Florinel Coman în privința transferului la FCSB

Deși Gigi Becali a anunțat în repetate rânduri că își dorește să-i readucă la FCSB pe Florinel Coman și Denis Drăguș, situația celor doi pare diferită.

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Dacă patronul campioanei a declarat recent că Denis Drăguș este foarte aproape de o înțelegere cu FCSB, în ceea ce-l privește pe Florinel Coman, șansele unui transfer în această vară par reduse.

Gabi Balint a explicat că internaționalul român este în continuare apreciat la Al-Gharafa.

„Cu Coman nu cred că se va rezolva. Îl vor cei de acolo, din câte înțeleg. El oricum ar vrea să rămână afară, nu vrea să vină în România”, a declarat Gabi Balint, la Digi Sport.

Florinel Coman a plecat alături de Al-Gharafa în cantonamentul de vară din Slovacia, semn că face parte din planurile formației din Qatar pentru noul sezon. În plus, numele său a fost asociat în ultimele săptămâni cu mai multe cluburi din prima ligă a Turciei, iar presa internațională a relatat și despre interesul celor de la Lecce.