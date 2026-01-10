Veste uriașă pentru Dinamo. Kennedy Boateng și-a decis viitorul: "Cred că am ajuns la un acord" - Antena Sport

Kennedy Boateng va semna mai mult ca sigur prelungirea contractului cu Dinamo, anunț făcut chiar de președintele clubului, Andrei Nicolescu. Fundașul togolez a ajuns la un acord de principiu cu formația alb-roșie, iar jucătorul va pune pixul pe un nou contract atunci când se întoarce din Antalya.

Dinamo a rezolvat una dintre cele mai mai dileme pe care le avea în această perioadă a anului. Kennedy Boateng, jucătorul al cărui contract actual urma să se încheie în vară, va semna prelungirea înțelegerii sale.

Kennedy Boateng va semna cu Dinamo

Fundașul de 29 de ani este unul dintre cei mai buni jucători din lotul lui Zeljko Kopic, iar clubul știa că va avea o misiune complicată pentru a-l convinge să semneze un nou contract. Deși s-a zvonit că au existat și echipe din afară care l-au dorit pe Boateng din vară, stoperul va rămâne până la urma la echipa din Liga 1.

“Da, cred că am ajuns la un acord. Urmează să îl punem pe hârtie când ne întoarcem. Vedem. Ambele părți au plecat zâmbind de la masă.

Este foarte important pentru noi ca jucător. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de toate detaliile unei astfel de mutări. Credeți-mă, sunt foarte multe calcule în spate“, a spus președintele clubului la Radio Dinamo 1948.