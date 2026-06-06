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“Erling Haaland iubeşte Real Madrid. O să ajungă acolo!”. Anunţul momentului în fotbalul mondial

Mihai Alecu Publicat: 6 iunie 2026, 22:55

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Erling Haaland iubeşte Real Madrid. O să ajungă acolo!. Anunţul momentului în fotbalul mondial

Erling Haaland ar putea ajunge la Real Madrid. Foto: Gettyimages

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Şeful de la Borussia Dortmund, club unde Erling Haaland a evoluat în urmă cu ceva ani, a vorbit despre viitorul atacantului de la Manchester City şi a făcut un anunţ care o să provoace multe reacţii.

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Hans Joachim Watzke, preşedintele formaţiei germane, a vorbit despre atacantul nordic şi a numit echipa la care acesta visează să evolueze.

Erling Haaland o să ajungă la Real Madrid, spune preşedintele de la Borussia Dortmund

În ultimele zile, după o declaraţie dată de Enrique Riquelme, contracandidatul lui Florentino Perez pentru preşedinţia trupei iberice, s-a speculat intens pe seama faptului că Erling Haaland ar putea să fie jucătorul de 150 de milioane de euro pe care “Galacticii” să-l transfere în această vară. Totui, Watzke spune că norvegianul nu o să plece de la Manchester City în această perioadă de mercato, însă pe viitor atacantul o să ajungă să evolueze pe Santiago Bernabeu.

“Erling Haaland iubeşte Real Madrid şi nu se ascunde. Nu se va transfera însă în această vară acolo. Cred că peste 2-3 o să ajungă la Real Madrid”, a spus Hans Joachim Watzke, citat de Fabrizio Romano.

Urmează alegeri la Real Madrid. Promisiunile făcute de cei doi candidaţi

Ultimele săptămâni au fost tensionate la Real Madrid, asta după ce Enrique Riquelme a anunţat că are un plan dacă devine preşedintele formaţiei în urma alegerilor. Acesta a spus că are deja un acord cu doi jucători de top pentru a veni pe Santiago Bernabeu şi în cele din urmă a dezvăluit numele lor. Rodri şi Erling Haaland ar fi fotbaliştii care ar putea să fie luaţi de trupa iberică.

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De cealaltă parte, Florentino Perez a venit şi el cu o promisiune importantă. Actualul preşedinte de la Real Madrid a spus că dacă o să câştige scrutinul, atunci va face o ofertă de 150 de milioane de euro pentru un star de la o echipă de Champions League. Informaţiile apărute în presă spun că jucătorul despre care e vorba ar fi Michael Olise, de la Bayern Munchen.

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