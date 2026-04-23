Dinamo, lovită din plin în semifinala cu Universitatea Craiova! Doi jucători, OUT din prima repriză

Dinamo București și Universitatea Craiova luptă pentru calificarea în ultimul act al Cupei României, câștigătoarea dintre cele două urmând să înfrunte Universitatea Cluj.

Prima repriză a disputei de pe Arena Națională a fost una de coșmar pentru antrenorul Zeljko Kopic, care și-a pierdut doi titulari din cauza accidentărilor.

Mărginean și Opruț, accidentați în meciul cu Universitatea Craiova

Cu șanse infime în ceea ce privește lupta la titlu, Dinamo București forțează calificarea în finala Cupei României, în încercarea de a câștiga un trofeu după o pauză îndelungată.

Disputa de pe Arena Națională contra Universității Craiova nu a fost deloc una ușoară pentru „câini”, care și-au pierdut doi titulari încă din prima repriză.

Andrei Mărginean a avut probleme musculare și a fost înlocuit cu Danny Armstrong în minutul 10, ca mai apoi Raul Opruț să iasă și el de pe teren, cu probleme la genunchi.