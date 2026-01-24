Victor Angelescu a confirmat transferul brazilianului la Rapid: „Luni ar trebui să semnăm contractul” - Antena Sport

Conducerea Rapidului vrea să îi întărească lotul lui Costel Gâlcă și a bătut palma cu un fotbalist brazilian de numai 23 de ani, care este pe punctul de a ajunge în Giulești.
Victor Angelescu a confirmat că transferul fotbalistului este în principiu definitivat și a explicat și când ar putea debuta pentru formația alb-vișinie.
Victor Angelescu, detalii despre transferul lui Talisson
Rapidul vrea să fie implicată în lupta pentru Cupă și campionat, iar Costel Gâlcă mai primește un jucător după ce vineri s-a oficializat mutarea lui Olimpiu Moruțan de la Aris.
Victor Angelescu a venit cu detalii despre brazilianul Talisson, care a făcut deja vizita medicală și este gata să semneze contractul cu Rapid București.
„E un jucător brazilian, are 23 de ani, care poate juca oriunde în bandă sau în cei trei din spatele vârfului şi inclusiv vârf. A fost urmărit de mai mult timp şi suntem în negocieri de vreo două săptămâni. Am ajuns la o înţelegere, luni ar trebui să semnăm contractul.
Fiind brazilian şi neavând alt paşaport o să avem nevoie de trei săptămâni, o lună, ca să poată juca, ca să-l putem înregistra.
Am plătit o sumă mică de transfer, nu e ceva neapărat relevant. L-au urmărit cei de la departamentul de scouting, l-a văzut şi Costel Gâlcă, l-a văzut şi Mauro şi s-au pus de acord. E un jucător de picior drept”, a declarat Victor Angelescu, potrivit primasport.ro.
Cine este Talisson
În vârstă de 23 de ani și cu o cotă de piață de 500.000 de euro, Talisson a evoluat în cariera sa numai la echipe din Brazilia, fiind legitimat la RB Bragantino, Ceara SC, Criciuma și Atletico-Go.
El fusese împrumutat la începutul acestui an la Avai, dar se pare că înțelegerea a fost anulată, iar acesta ar urma să îmbrace tricoul celor de la Rapid București.
Talisson poate evolua pe orice poziție din atac, fie că vorbim de bandă sau atacant central. Are o înălțime de 1,88 metri și este un jucător de picior drept.
