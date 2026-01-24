Victor Angelescu a confirmat transferul brazilianului la Rapid: „Luni ar trebui să semnăm contractul” - Antena Sport

Conducerea Rapidului vrea să îi întărească lotul lui Costel Gâlcă și a bătut palma cu un fotbalist brazilian de numai 23 de ani, care este pe punctul de a ajunge în Giulești.

Victor Angelescu a confirmat că transferul fotbalistului este în principiu definitivat și a explicat și când ar putea debuta pentru formația alb-vișinie.

Victor Angelescu, detalii despre transferul lui Talisson

Rapidul vrea să fie implicată în lupta pentru Cupă și campionat, iar Costel Gâlcă mai primește un jucător după ce vineri s-a oficializat mutarea lui Olimpiu Moruțan de la Aris.

Victor Angelescu a venit cu detalii despre brazilianul Talisson, care a făcut deja vizita medicală și este gata să semneze contractul cu Rapid București.

„E un jucător brazilian, are 23 de ani, care poate juca oriunde în bandă sau în cei trei din spatele vârfului şi inclusiv vârf. A fost urmărit de mai mult timp şi suntem în negocieri de vreo două săptămâni. Am ajuns la o înţelegere, luni ar trebui să semnăm contractul.