Victor Angelescu, declaraţia care îl va enerva pe Gâlcă: “Daniel Pancu e un antrenor foarte valoros”

Victor Angelescu l-a lăudat pe Daniel Pancu pentru performanţa incredibilă reuşită de când a venit la CFR Cluj: calificarea în play-off şi chiar înscrierea echipei în lupta pentru titlu.

Declaraţia vinde într-un moment în care Rapid se confruntă cu probleme în campionat şi e menită să pună presiune pe Costel Gâlcă.

“Pancu a fost antrenorul nostru, ştim ce mentalitate are. E un antrenor foarte bun şi ştim acest lucru, are 12 victorii din 13 meciuri. A făcut lucruri senzaţionale, e un fel de minune că au ajuns în play-off. E un antrenor foarte valoros, dar şi noi avem un antrenor foarte bun.

Noi, faţă de ultimele meciuri, după minutul 15 ne-a lipsit agresivitatea. S-a jucat mult pe tranziţii şi era ciudat, că noi valorificam tranziţiile până acum. Ei le-au gestionat mai bine şi au fost mai buni la fazele fixe”, a declarat Angelescu, potrivit Prima Sport.

Rapid este pe locul 3 în clasament, cu 31 de puncte, iar CFR este pe 4 cu un punct mai puţin în clasament.