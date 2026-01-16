„Vor fi probleme”. Darius Olaru, mesaj categoric înainte de FC Argeș - FCSB. De ce se teme căpitanul campioanei - Antena Sport

Închide meniul
„Vor fi probleme”. Darius Olaru, mesaj categoric înainte de FC Argeș – FCSB. De ce se teme căpitanul campioanei

Viviana Moraru Publicat: 16 ianuarie 2026, 16:53

Darius Olaru, în timpul unui meci pentru FCSB / Sport Pictures

Darius Olaru a prefațat duelul dintre FC Argeș și FCSB, din prima etapă din 2026. Partida se va disputa azi, de la ora 20:00, în runda a 22-a din Liga 1.  

Darius Olaru se teme de starea gazonului de la Mioveni. Căpitanul roș-albaștrilor s-a declarat convins de faptul că suprafața de joc nu se va prezenta în cele mai bune condiții. 

Cu toate acestea, Darius Olaru a transmis că jucătorii FCSB-ului vor da totul pentru a obține cele trei puncte. Mijlocașul a subliniat că și FC Argeș își dorește să se califice în play-off, astfel că va lupta pentru victorie contra campioanei. 

„Cu siguranță vor fi probleme din acest punct de vedere, ne-am obișnuit. Vor fi terenuri dificile, mai ales în deplasare. Mi-aș dori ca fiecare teren din deplasare să fie ca terenul de acasă de la noi. 

Asta este, nu se poate, dar trebuie să dăm totul, să ne acomodăm la starea gazonului și la ora meciului să fim dispuși să dăm totul pe teren și să obținem victoria. 

Ei stau foarte bine în clasament, și ei își doresc, cred eu, să prindă play-off-ul. Va fi un meci interesant și sper eu să fim pregătiți să câștigăm meciul”, a declarat Darius Olaru, într-un interviu pentru deținătorul de drepturi TV pentru Liga 1.  

FCSB începe 2026 pe locul nouă, cu 31 de puncte, acumulate după 21 de meciuri disputate. Campioana e la doar două puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Oțelul. De cealaltă parte, FC Argeș are 34 de puncte și se clasează pe cinci. 

