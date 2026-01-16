FC Argeş - FCSB LIVE TEXT (20:00). Primul meci oficial din 2026. Campioana continuă lupta pentru play-off - Antena Sport

FC Argeş şi FCSB se întâlnesc vineri seară, de la ora 20:00, în primul meci oficial al anului 2026. Primul meci al etapei cu numărul 22 din Liga 1 va avea loc la Mioveni şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro.
Cele mai multe echipe din Liga 1 au revenit din cantonamentele din Antalya şi au dat peste frigul din România. La ora jocului, temperatura va fi de aproximativ -4°C.
FC Argeş – FCSB LIVE TEXT (20:00)
Dacă FCSB luptă pentru calificarea în play-off, FC Argeş luptă pentru menţinerea în primele şase echipe ale campionatului. Echipa din Trivale este pe locul 5, cu 34 de puncte, în timp ce FCSB se află pe locul 9, cu 31 de puncte.
În tur, FC Argeş s-a impus în meciul de la Bucureşti cu FCSB, când a câştigat cu 2-0. Bettaieb şi autogolul lui Mihai Popescu au decis meciul de la finalul lunii august.
În pauza competiţională, FC Argeş a disputat două meciuri amicale, cu Bursaspor şi Gaziantep, ambele pierdut, scor 1-2. Cu acelaşi scor a pierdut şi FCSB meciul amical din Antalya cu Beşiktaş.
Echipele probabile în FC Argeş – FCSB
- FC Argeș (4-3-3): David Lazar – D. Oancea, G. Garutti, M. Tudose, Fl. Borța – R. Sierra, V. Rața, J. Blagaic – Bettaieb, Matos, R. Moldoveanu
Rezerve: C. Straton – M. Briceag, A. Tofan, Takayuki Seto, Y. Pîrvu, R. Popescu, I. Rădescu, X. Emmers, Cl. Micovschi, K. Brobbey
Absent: Orozco, Al. Donoci, K. Doukoure, F. Tchassem, Sandriu
Antrenor: Bogdan Andone
- FCSB (4-3-3): Târnovanu – Pantea, Dawa, Lixandru, Radunovic – Olaru, Chiricheș, F. Tănase – Miculescu, Bîrligea, M. Toma.
Rezerve: Zima – V. Crețu, Dancuș, Politic, D. Popa, Oct. Popescu, Cisotti, Stoian, Alibec, Thiam
Absenți: Graovac (suspendat), Duarte (lipsă carte verde), Ngezana, Kiki, B. Alhassan (învoiți), I. Cercel, M. Popescu (accidentați)
Antrenor: Elias Charalambous
FCSB şi FC Argeş, în conflict înainte de meci
Oficialii de la FCSB au ameninţat că nu vor evolua la Piteşti, dacă gazonul nu se va prezenta în condiţii optime. Pentru ora meciului sunt prognozate -4 grade Celsius. În acest context, oficialii bucureşteni se aşteaptă ca gazonul să fie îngheţat şi au notificat LPF cu privire la faptul că echipele din Liga 1 au obligativitatea ca stadioanele din Liga 1 să aibă încălzire funcțională a terenului.
Piteştenii au negat problemele şi susţin că starea gazonului va fi optimă la ora meciului. „Foarte bine, îi așteptăm la deszăpezire. Nu ne-a contactat absolut nimeni. Nu mă interesează ce fac cei de la FCSB. Gazonul va fi bun până la ora jocului. Bineînțeles că sistemul de încălzire funcționează, altfel nu luam licența dacă nu funcționa”, a spus Dani Coman, pentru gsp.ro.
