FC Argeş - FCSB LIVE TEXT (20:00). Primul meci oficial din 2026. Campioana continuă lupta pentru play-off - Antena Sport

FC Argeş şi FCSB se întâlnesc vineri seară, de la ora 20:00, în primul meci oficial al anului 2026. Primul meci al etapei cu numărul 22 din Liga 1 va avea loc la Mioveni şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Cele mai multe echipe din Liga 1 au revenit din cantonamentele din Antalya şi au dat peste frigul din România. La ora jocului, temperatura va fi de aproximativ -4°C.

FC Argeş – FCSB LIVE TEXT (20:00)

Dacă FCSB luptă pentru calificarea în play-off, FC Argeş luptă pentru menţinerea în primele şase echipe ale campionatului. Echipa din Trivale este pe locul 5, cu 34 de puncte, în timp ce FCSB se află pe locul 9, cu 31 de puncte.

În tur, FC Argeş s-a impus în meciul de la Bucureşti cu FCSB, când a câştigat cu 2-0. Bettaieb şi autogolul lui Mihai Popescu au decis meciul de la finalul lunii august.

În pauza competiţională, FC Argeş a disputat două meciuri amicale, cu Bursaspor şi Gaziantep, ambele pierdut, scor 1-2. Cu acelaşi scor a pierdut şi FCSB meciul amical din Antalya cu Beşiktaş.