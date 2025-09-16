"Vor fi scoşi de pe listă". Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB - Antena Sport

Mihai Stoica a făcut un anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB. Oficialul campioanei a oferit declaraţii, după remiza obţinută de campioană pe terenul celor de la Csikszereda, scor 1-1, în etapa a noua a Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce Gigi Becali a anunţat că va scoate de pe liste mai mulţi jucători, în pauza de iarnă, Mihai Stoica a oferit mai multe detalii despre ceea ce urmează să se întâmple la formaţia campioană. El a dezvăluit că patronul roş-albaştrilor are în plan să facă mai multe transferuri.

Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB

Totodată, MM a confirmat faptul că jucătorii care nu vor da un randament bun vor fi scoşi de pe listele de Liga 1 şi de UEFA, în pauza de iarnă, pentru ca cei noi transferaţi să aibă loc în echipă.

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB s-a declarat convins şi de faptul că FCSB va prinde play-off-ul, deşi are doar şapte puncte, după nouă runde disputate.

“Nu știu dacă va fi revoluție sau nu, dar a spus de multe ori că vrea să mai cumpere. Probabil că jucătorii care nu vor da randament sunt în pericol să fie scoși de pe listă, dacă într-adevăr își duce la capăt amenințările. Eu cred că aceiași fotbaliști au dominat 2 ani competiția internă și au făcut performanțe anul trecut remarcabile în Europa se pot restarta și pot intra din nou pe un trend ascendent și pot face rezultate și în campionatul nostru.