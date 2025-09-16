Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Vor fi scoşi de pe listă". Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB

“Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB

Publicat: 16 septembrie 2025, 8:35

Comentarii
Vor fi scoşi de pe listă. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB

Gigi Becali şi Mihai Stoica, în timpul unui meci al FCSB-ului/ Hepta

Mihai Stoica a făcut un anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB. Oficialul campioanei a oferit declaraţii, după remiza obţinută de campioană pe terenul celor de la Csikszereda, scor 1-1, în etapa a noua a Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce Gigi Becali a anunţat că va scoate de pe liste mai mulţi jucători, în pauza de iarnă, Mihai Stoica a oferit mai multe detalii despre ceea ce urmează să se întâmple la formaţia campioană. El a dezvăluit că patronul roş-albaştrilor are în plan să facă mai multe transferuri.

Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB

Totodată, MM a confirmat faptul că jucătorii care nu vor da un randament bun vor fi scoşi de pe listele de Liga 1 şi de UEFA, în pauza de iarnă, pentru ca cei noi transferaţi să aibă loc în echipă.

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB s-a declarat convins şi de faptul că FCSB va prinde play-off-ul, deşi are doar şapte puncte, după nouă runde disputate.

“Nu știu dacă va fi revoluție sau nu, dar a spus de multe ori că vrea să mai cumpere. Probabil că jucătorii care nu vor da randament sunt în pericol să fie scoși de pe listă, dacă într-adevăr își duce la capăt amenințările. Eu cred că aceiași fotbaliști au dominat 2 ani competiția internă și au făcut performanțe anul trecut remarcabile în Europa se pot restarta și pot intra din nou pe un trend ascendent și pot face rezultate și în campionatul nostru.

Reclamă
Reclamă

Eu nu-mi explic și nu cred că nu vom ajunge în play-off. Distanța e mare, e adevărat, dar nu cred. În play-off, știm bine, e alt campionat”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

În runda următoare, FCSB se va duela cu Botoşani. Partida se va disputa vineri, de la ora 21:00. Ulterior, campioana se va deplasa în Olanda pentru meciul cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupei de Europa League.

Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europenePrimarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Gigi Becali, obligat să demoleze una dintre bisericile sale. Pune în pericol 300 de specii
Observator
Gigi Becali, obligat să demoleze una dintre bisericile sale. Pune în pericol 300 de specii
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
0:15
Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe
0:13
Liviu Ciobotariu îşi decide la noapte viitorul, după Petrolul – Dinamo 0-3: “Răbdarea nu e aliatul meu”
23:53 15 sept.
Zeljko Kopic trage un semnal de alarmă, după 3-0 cu Petrolul: „Va trebui să înțelegem”
23:29 15 sept.
Cătălin Cîrjan, în culmea fericirii după ce a marcat cu Petrolul: „Muncesc foarte mult în fiecare zi”
23:21 15 sept.
Alexandru Musi a anunţat obiectivul lui Dinamo, după 3-0 cu Petrolul: “Cu siguranţă ne putem bate la titlu”
22:56 15 sept.
Petrolul – Dinamo 0-3. “Câinii” revin pe podium după a cincea victorie a sezonului
Vezi toate știrile
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit 3 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” 4 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 5 Ilie Dumitrescu l-a contrazis în direct pe Gigi Becali, în plină criză la FCSB: “Sunt 100% convins de asta” 6 Gigi Becali pregăteşte schimbări radicale în primul 11 al FCSB-ului. Titularii care sunt OUT: “Altă formulă”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului