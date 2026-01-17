Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo: „Căutăm încă doi-trei jucători”. Ce a spus despre meciul cu U Cluj - Antena Sport

Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo. Antrenorul croat al „câinilor” a dezvăluit că așteaptă noi întăriri, dorindu-și încă doi-trei jucători noi sub comanda sa.

Până în acest moment, Dinamo i-a transferat pe Valentin Țicu și pe Ianis Târbă. „Câinii” au ajuns la o înțelegere și cu românul de la AC Milan, Matteo Duți, el urmând să fie prezentat oficial.

Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo

Despre fundașul crescut în academia „diavolilor”, Kopic a avut doar cuvinte de laudă. Croatul a subliniat că e un jucător cu personalitate, așteptând ca transferul să se finalizeze.

„Nu vreau să vorbesc înainte ca cineva să semneze contractul. Am avut o discuție cu Duțu, am vorbit despre multe lucruri. Pot spune că l-am văzut ca un jucător bun, o personalitate bună, dar să așteptăm să se finalizeze. Despre alți jucători, căutăm încă doi-trei jucători, dar să vedem, să așteptăm”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă.

De asemenea, Kopic a oferit declarații și despre meciul cu U Cluj. Partida din prima etapă a anului se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională.