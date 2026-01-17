Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo: „Căutăm încă doi-trei jucători”. Ce a spus despre meciul cu U Cluj - Antena Sport

Închide meniul
Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo: „Căutăm încă doi-trei jucători". Ce a spus despre meciul cu U Cluj

Home | Fotbal | Liga 1 | Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo: „Căutăm încă doi-trei jucători”. Ce a spus despre meciul cu U Cluj

Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo: „Căutăm încă doi-trei jucători”. Ce a spus despre meciul cu U Cluj

Viviana Moraru Publicat: 17 ianuarie 2026, 16:48

Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo: Căutăm încă doi-trei jucători”. Ce a spus despre meciul cu U Cluj

Zeljko Kopic, în timpul unei conferințe de presă / Antena Sport

Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo. Antrenorul croat al „câinilor” a dezvăluit că așteaptă noi întăriri, dorindu-și încă doi-trei jucători noi sub comanda sa. 

 Până în acest moment, Dinamo i-a transferat pe Valentin Țicu și pe Ianis Târbă. „Câinii” au ajuns la o înțelegere și cu românul de la AC Milan, Matteo Duți, el urmând să fie prezentat oficial. 

 Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo 

 Despre fundașul crescut în academia „diavolilor”, Kopic a avut doar cuvinte de laudă. Croatul a subliniat că e un jucător cu personalitate, așteptând ca transferul să se finalizeze. 

 „Nu vreau să vorbesc înainte ca cineva să semneze contractul. Am avut o discuție cu Duțu, am vorbit despre multe lucruri. Pot spune că l-am văzut ca un jucător bun, o personalitate bună, dar să așteptăm să se finalizeze. Despre alți jucători, căutăm încă doi-trei jucători, dar să vedem, să așteptăm”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă. 

De asemenea, Kopic a oferit declarații și despre meciul cu U Cluj. Partida din prima etapă a anului se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională. 

„Domnul Bergodi a venit cu energie nouă, au rezultate foarte bune și noi știm că va fi un meci foarte, foarte greu. Dar, în acest moment, simțim că suntem într-o formă bună și suntem pregătiți pentru luptă. 

Primul meci este întotdeauna important, dar întotdeauna este greu. Acesta este primul meci important din acest an. Aceste nouă meciuri vor fi foarte grele. Toate echipele joacă bine, toată lumea luptă și trebuie să fim la cel mai înalt nivel”, a mai spus antrenorul lui Dinamo. 

