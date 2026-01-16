Matteo Duțu semnează cu Dinamo: "Afacerea s-a făcut". Fundașul, cel mai nou transfer al "câinilor" - Antena Sport

Închide meniul
Matteo Duțu semnează cu Dinamo: "Afacerea s-a făcut". Fundașul, cel mai nou transfer al "câinilor"

Home | Fotbal | Liga 1 | Matteo Duțu semnează cu Dinamo: “Afacerea s-a făcut”. Fundașul, cel mai nou transfer al “câinilor”

Matteo Duțu semnează cu Dinamo: “Afacerea s-a făcut”. Fundașul, cel mai nou transfer al “câinilor”

Andrei Nicolae Publicat: 16 ianuarie 2026, 10:41

Matteo Duțu semnează cu Dinamo: Afacerea s-a făcut. Fundașul, cel mai nou transfer al câinilor

Matteo Duțu, în timpul unui meci / Profimedia

Dinamo a reușit să facă un nou transfer în perioada de mercato de iarnă, este anunțul făcut de celebrul jurnalist italian Nicolo Schira. Matteo Duțu, fundașul celor de la AC Milan, va semna primul său contract de profesionist și va ajunge la formația din Liga 1, afacerea dintre cele două tabere fiind încheiată.

Matteo Duțu a fost un nume despre care s-a scris extrem de mult în ultima perioadă, ținând cont de interesul pe care l-au manifestat mai multe echipe din Liga 1 pentru el. Dinamo, Universitatea Craiova și CFR Cluj s-au aflat în cursă pentru semnătura sa, iar alb-roșiii au avut câștig de cauză.

Matteo Duțu va ajunge la Dinamo

După ce Andrei Nicolescu a oferit mai multe detalii despre înțelegerea cu Duțu, menționând însă că afacerea nu e încheiată, a venit “ok-ul” din Italia. Nicolo Schira, unul dintre cei mai buni jurnaliști din “cizmă”, a anunțat că fundașul de 20 de ani aflat în curtea lui AC Milan va fi transferat în Liga 1.

Jucătorul va semna un contract valabil pe trei ani și jumătate, până în 2029, iar “rossonerrii” vor păstra 50% din drepturile fedrative ale jucătorului. În plus, formația din Italia va avea și o clauză de răscumpărare care se poate activa până în această vară, potrivit lui Andrei Nicolescu.

Afacerea s-a făcut! Matteo Duțu merge la Dinamo București de la AC Milan. Contract până în 2029. Milan va avea 50% dintr-un viitor transfer“, a fost anunțul lui Nicolo Schira.

Cotat la 250.000 de euro pe transfermarkt.com, Duțu a adunat în acest sezon 20 de meciuri pentru Milan Futuro, unde a purtat banderola de căpitan.

