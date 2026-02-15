Zeljko Kopic i-a liniştit pe fanii lui Dinamo, după nunta lui Florentin Petre: "Jucătorii au plecat acasă devreme" - Antena Sport

Zeljko Kopic a oferit declaraţii, la o zi după ce a participat la nunta lui Florentin Petre. Secundul lui Dinamo s-a căsătorit pentru a treia oară, unindu-şi destinele cu Alina Andra Petre chiar de Valentine’s Day.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul lui Dinamo a fost prezent la marele eveniment din viaţa lui Florentin Petre, avându-i alături de Andrei Nicolescu şi alţi patru jucători ai “câinilor”, printre care şi Cătălin Cîrjan.

Zeljko Kopic i-a liniştit pe fanii lui Dinamo, după nunta lui Florentin Petre

Zeljko Kopic a dezvăluit că jucătorii au plecat acasă devreme, având în vedere că Dinamo se va duela luni cu Unirea Slobozia, în etapa a 27-a din Liga 1. Antrenorul croat i-a făcut o urare specială secundului său, bucurându-se de faptul că a putut lua parte la marele eveniment din viaţa acestuia.

“A fost un eveniment important și frumos. Oficialii clubului au fost acolo, eu și staff-ul meu, patru dintre jucători. A fost important pentru noi să fim acolo cu Florentin și să sărbătorim. A fost frumos, am fost alături de el, chiar a fost drăguț. A fost o plăcere să fiu acolo și vreau să îi urez tot binele din lume lui Florentin.

Nu am stat foarte mult. Jucătorii au plecat acasă devreme. Ne pregătim pentru meci”, a declarat Zeljko Kopic, la conferinţa de presă.