Zeljko Kopic i-a liniştit pe fanii lui Dinamo, după nunta lui Florentin Petre: "Jucătorii au plecat acasă devreme" - Antena Sport

Zeljko Kopic a oferit declaraţii, la o zi după ce a participat la nunta lui Florentin Petre. Secundul lui Dinamo s-a căsătorit pentru a treia oară, unindu-şi destinele cu Alina Andra Petre chiar de Valentine’s Day.
Antrenorul lui Dinamo a fost prezent la marele eveniment din viaţa lui Florentin Petre, avându-i alături de Andrei Nicolescu şi alţi patru jucători ai “câinilor”, printre care şi Cătălin Cîrjan.
Zeljko Kopic i-a liniştit pe fanii lui Dinamo, după nunta lui Florentin Petre
Zeljko Kopic a dezvăluit că jucătorii au plecat acasă devreme, având în vedere că Dinamo se va duela luni cu Unirea Slobozia, în etapa a 27-a din Liga 1. Antrenorul croat i-a făcut o urare specială secundului său, bucurându-se de faptul că a putut lua parte la marele eveniment din viaţa acestuia.
“A fost un eveniment important și frumos. Oficialii clubului au fost acolo, eu și staff-ul meu, patru dintre jucători. A fost important pentru noi să fim acolo cu Florentin și să sărbătorim. A fost frumos, am fost alături de el, chiar a fost drăguț. A fost o plăcere să fiu acolo și vreau să îi urez tot binele din lume lui Florentin.
Nu am stat foarte mult. Jucătorii au plecat acasă devreme. Ne pregătim pentru meci”, a declarat Zeljko Kopic, la conferinţa de presă.
Totodată, Zeljko Kopic a oferit declaraţii şi despre meciul cu Unirea Slobozia. Antrenorul croat a vorbit şi despre Claudiu Niculescu, legenda lui Dinamo antrenându-i în prezent pe ialomiţeni.
“Era important pentru noi acest meci de Cupă cu Hermannstadt. Acum ne concentrăm doar pe recuperarea jucătorilor și pregătirea tactică pentru meciul cu Slobozia. Domnul Niculescu este acolo, este antrenor nou, a început câștigând cu Farul.
Cu siguranță Slobozia are ambiție și noi trebuie să dăm dovadă de seriozitate maximă și, din nou, să jucăm un fotbal bun și să obținem încă trei puncte, care sunt foarte importante pentru noi.
Echipa este într-o formă bună. Cîrjan este suspendat din cauza cumulului de cartonașe galbene. În rest, toți jucătorii sunt pregătiți pentru acest meci.
Cei de la Slobozia vor veni motivați, cu o energie bună. Ei nu luptă pentru play-off, dar nimeni nu se aștepta la acest obiectiv. Ei luptă pentru evitarea retrogradării. Știm că au jucători de calitate, au viteză în linia ofensivă și, cu siguranță, va fi un meci dificil”, a mai spus Zeljko Kopic.
