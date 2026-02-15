Ce s-a întâmplat cu Ştefan Târnovanu la FCSB, după ce a pierdut postul de titular. Mihai Stoica a dezvăluit totul - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit detalii despre Ştefan Târnovanu, după ce acesta a pierdut locul de titular la FCSB. Matei Popa a fost preferat pentru primul 11, ţinând cont că are 18 ani şi îndeplineşte regula U21.

Mihai Stoica a transmis că nu există probleme privind eventuale nemulţumiri ale lui Ştefan Târnovanu. După ce nu a mai fost inclus în echipa de start, portarul l-a susţinut pe Matei Popa, aşa cum a făcut-o şi Lukas Zima.

Ce s-a întâmplat cu Ştefan Târnovanu la FCSB, după ce a pierdut postul de titular

Mihai Stoica a mai declarat că există o relaţie excelentă între cei trei portari ai FCSB-ului, subliniind că şi antrenorul lor, Marius Popa, se înţelege de minune cu ei.

“Se comportă excelent. Toţi îl susţin pe Matei Popa. Ei au fost mereu o echipă. Mărturie sunt fotografiile făcute după ce se câştigau trofeele. Ei au ţinut tot timpul să facă împreună o fotografie, separat de restul echipei, împreună cu antrenorul.

Tot timpul, portarii au fost separat, cu antrenorul lor. Bineînţeles, când a existat chimie. Nu degeaba unul dintre cei mai mari portari din lume, Petr Cech, nu a acceptat să meargă la Chelsea decât dacă vine cu antrenorul lui de portari.