Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce s-a întâmplat cu Ştefan Târnovanu la FCSB, după ce a pierdut postul de titular. Mihai Stoica a dezvăluit totul - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce s-a întâmplat cu Ştefan Târnovanu la FCSB, după ce a pierdut postul de titular. Mihai Stoica a dezvăluit totul

Ce s-a întâmplat cu Ştefan Târnovanu la FCSB, după ce a pierdut postul de titular. Mihai Stoica a dezvăluit totul

Viviana Moraru Publicat: 15 februarie 2026, 15:31

Comentarii
Ce s-a întâmplat cu Ştefan Târnovanu la FCSB, după ce a pierdut postul de titular. Mihai Stoica a dezvăluit totul

Mihai Stoica / Profimedia Images

Mihai Stoica a oferit detalii despre Ştefan Târnovanu, după ce acesta a pierdut locul de titular la FCSB. Matei Popa a fost preferat pentru primul 11, ţinând cont că are 18 ani şi îndeplineşte regula U21.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a transmis că nu există probleme privind eventuale nemulţumiri ale lui Ştefan Târnovanu. După ce nu a mai fost inclus în echipa de start, portarul l-a susţinut pe Matei Popa, aşa cum a făcut-o şi Lukas Zima.

Ce s-a întâmplat cu Ştefan Târnovanu la FCSB, după ce a pierdut postul de titular

Mihai Stoica a mai declarat că există o relaţie excelentă între cei trei portari ai FCSB-ului, subliniind că şi antrenorul lor, Marius Popa, se înţelege de minune cu ei.

“Se comportă excelent. Toţi îl susţin pe Matei Popa. Ei au fost mereu o echipă. Mărturie sunt fotografiile făcute după ce se câştigau trofeele. Ei au ţinut tot timpul să facă împreună o fotografie, separat de restul echipei, împreună cu antrenorul.

Tot timpul, portarii au fost separat, cu antrenorul lor. Bineînţeles, când a existat chimie. Nu degeaba unul dintre cei mai mari portari din lume, Petr Cech, nu a acceptat să meargă la Chelsea decât dacă vine cu antrenorul lui de portari.

Reclamă
Reclamă

Este o castă a portarilor şi mă bucur că la noi chiar e simbioză. Sunt ok. Ştefan Târnovanu e ok, Lukas Zima e ok. Nu sunt probleme“, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Matei Popa a bifat deja patru meciuri la FCSB. Tânărul portar a fost titular în duelurile cu Csikszereda, Botoşani şi Oţelul, câştigate de campioană în Liga 1, cât şi în remiza cu Universitatea Craiova, din Cupa României.

Filmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalicFilmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalic
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Gheorghe Chindriș, lovit până la moarte cu un calorifer electric. Principalul suspect a fost prins
Observator
Gheorghe Chindriș, lovit până la moarte cu un calorifer electric. Principalul suspect a fost prins
Campioana olimpică a ajuns la sapă de lemn. A semnat un contract de 200.000 de euro, dar acum e plătită cu 12 euro pe oră
Fanatik.ro
Campioana olimpică a ajuns la sapă de lemn. A semnat un contract de 200.000 de euro, dar acum e plătită cu 12 euro pe oră
17:29
LIVE VIDEONacional – Porto 0-0. Liderul nu-şi permite niciun pas greşit
17:21
Ce notă a primit Denis Drăguş după ce a fost schimbat în minutul 38
17:09
LIVE TEXTFarul – Rapid 1-0. Işfan gol superb! Constănţenii au avut şi o bară
17:07
FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc”
16:39
Mircea Lucescu l-a sunat pe Pancu: “Era foarte dezamăgit.” Ce i-a spus despre Bergodi
16:30
Leo Grozavu a făcut praf arbitrajul: “Căzut în derizoriu, totalmente”. Nici jucătorii lui nu au scăpat!
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii 3 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 4 Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei 5 Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 6 AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv
Citește și
Cele mai citite
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi