Johannes Klaebo a scris istorie! A devenit cel mai titrat sportiv din istorie la Jocurile Olimpice de iarnă - Antena Sport

Norvegianul Johannes Klaebo a devenit cel mai titrat sportiv de la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce a obţinut a 9-a sa medalie de aur, duminică, în proba de ştafetă schi fond 4×7,5 km, de la Milano-Cortina 2026, scrie AFP.

Schiorul de 26 de ani, care a cucerit patru titluri olimpice în Italia, îi depăşeşte în palmaresul Jocurilor de iarnă pe compatrioţii săi Marit Bjoergen, Bjoern Daehlie (ambii schi fond) şi Ole Einar Bjoerndalen (biatlon), toţi cu câte opt medalii olimpice de aur în palmares.

Johannes Klaebo a scris istorie! A cucerit a 9-a medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă

În proba de ştafetă de duminică, Norvegia, în componenţă cu Johannes Klaebo, Emil Iversen, Martin Loewstroem Nyenget şi Einar Hedegart, a trecut prima linia de sosire după 1 h 04 min24 sec 5/10, fiind urmată de Franţa (Theo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges şi Victor Lovera) la 22 sec 2/10 şi de Italia (Davide Graz, Elia Barp, Martino Carolo şi Federico Pellegrino) la 47 sec 9/10.

History made! 🥇🤯

Johannes Høsflot Klæbo is redefining what it means to dominate on snow!

With nine Winter Olympic gold medals, he now has more than any other athlete 🔥#MilanoCortina2026 | #Olympics | @FISCrossCountry pic.twitter.com/oJFW3lOhbv

— The Olympic Games (@Olympics) February 15, 2026

La Milano-Cortina, Klaebo a mai cucerit 3 medalii de aur în proba individuală de 10 km liber, schiatlon şi sprint individual.