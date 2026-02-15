Leo Grozavu a făcut praf arbitrajul: "Căzut în derizoriu, totalmente". Nici jucătorii lui nu au scăpat! - Antena Sport

Închide meniul
Leo Grozavu a făcut praf arbitrajul: “Căzut în derizoriu, totalmente”. Nici jucătorii lui nu au scăpat!

Bogdan Stănescu Publicat: 15 februarie 2026, 16:30

Leo Grozavu / Sport Pictures

Antrenorul Botoşaniului, Leo Grozavu (58 de ani), a criticat dur arbitrajul, după ce echipa lui a fost învinsă, cu 2-1, de UTA. Grozavu şi-a taxat şi jucătorii.

Botoşani riscă să iasă de pe locurile de play-off la finalul acestei etape. Momentan e pe 6, cu 42 de puncte.

Leo Grozavu, după un alt meci cu probleme de arbitraj: “Fotbalul românesc cam asta e”

“Nu e niciun cântec. Fotbalul românesc cam asta e. Arbitrajul românesc căzut în derizoriu, totalmente.

O înfrângere, atât am putut. N-am nicio explicaţie vizavi de cum s-au luat deciziile. Nu mai contează.

Astea ar trebui să le rezolvăm. Din păcate, pentru noi avem jucători care nu sunt cu noi, cu toate că au semnat cu noi. Asta e, trebuie să jucăm cu ce avem.

Les jeux sont faits (n.r: Jocurile sunt făcute). Am văzut toată etapa, ce se întâmplă.

Domnul Cojocaru nu ştiu ce a analizat în VAR, dă pe lângă minge, primeşte penalty. S-a văzut, din păcate, am fost echipa care a pierdut.

Nu pot să spun că mi-a plăcut jocul atât timp cât am pierdut. Am fost echipa care a încercat mai mult, a fost pozitivă, dar foarte multe greşeli, multe pase greşite.

S-a jucat pe alte terenuri, e greu. Atât putem, ăştia suntem. Mergem mai departe, cu încredere, mai sunt 3 jocuri, vom încerca să scoatem cât mai mult.

Şi dacă am fi obţinut astăzi un rezultat pozitiv, meciul cu U Cluj ar fi fost tot foarte important”, a spus Leo Grozavu, pentru digisport.ro, după UTA – Botoşani 2-1.

UTA – Botoşani 2-1

Echipa UTA Arad a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în etapa a 27-a din Liga 1.

Gazdele au deschis scorul în minutul 22, când Mark Ţuţu a centrat de pe dreapta şi Pospelov a înscris dn careul mic. După şapte minute Vali Costache şi Hakim Abdallah nu au ajuns la centrarea lui Alin Roman, în faţa porţii adverse. Abdallah a înscris în primul minut al prelungirilor, dar golul a fost anulat pentru ofsaid şi la pauză UTA – FC Botoşani s-a intrat cu 1-0.

Anestis a fost eroul oaspeţilor, apărând incredibil o triplă ocazie a arădenilor, în minutul 50, când, pe rând, Tzionis, Abdallah şi Costache, nu l-au putut învinge. Elevii lui Grozavu au egalat în minutul 77, prin Cîmpanu, dar arădenii au marcat golul victoriei în minutul 90, din penalti, Vali Costache transformând cu siguranţă şi despărţindu-se de UTA cu gol marcat. Arbitrul Găman a acordat penalti la ultima fază, pentru FC Botoşani, dar, după verificarea VAR, a anulat decizia şi UTA Arad – FC Botoşani s-a terminat 2-1. Moldovenii sunt pe locul 6, cu 42 de puncte, iar UTA e pe 8, cu 41 de puncte.

