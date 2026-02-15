Leo Grozavu a făcut praf arbitrajul: "Căzut în derizoriu, totalmente". Nici jucătorii lui nu au scăpat! - Antena Sport

Antrenorul Botoşaniului, Leo Grozavu (58 de ani), a criticat dur arbitrajul, după ce echipa lui a fost învinsă, cu 2-1, de UTA. Grozavu şi-a taxat şi jucătorii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Botoşani riscă să iasă de pe locurile de play-off la finalul acestei etape. Momentan e pe 6, cu 42 de puncte.

Leo Grozavu, după un alt meci cu probleme de arbitraj: “Fotbalul românesc cam asta e”

“Nu e niciun cântec. Fotbalul românesc cam asta e. Arbitrajul românesc căzut în derizoriu, totalmente.

O înfrângere, atât am putut. N-am nicio explicaţie vizavi de cum s-au luat deciziile. Nu mai contează.

Astea ar trebui să le rezolvăm. Din păcate, pentru noi avem jucători care nu sunt cu noi, cu toate că au semnat cu noi. Asta e, trebuie să jucăm cu ce avem.