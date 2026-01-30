Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Zeljko Kopic, schimbare inspirată în Dinamo - Petrolul. Danny Armstrong a marcat pentru „câini” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Zeljko Kopic, schimbare inspirată în Dinamo – Petrolul. Danny Armstrong a marcat pentru „câini”

Zeljko Kopic, schimbare inspirată în Dinamo – Petrolul. Danny Armstrong a marcat pentru „câini”

Viviana Moraru Publicat: 30 ianuarie 2026, 21:35

Comentarii
Zeljko Kopic, schimbare inspirată în Dinamo – Petrolul. Danny Armstrong a marcat pentru câini”

Zeljko Kopic, la finalul unui meci al lui Dinamo/ Sport Pictures

Zeljko Kopic a făcut o schimbare inspirată în duelul dintre Dinamo și Petrolul. Cele două echipe s-au înfruntat în etapa a 24-a din Liga 1, pe stadionul Arcul de Triumf. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 54, Zeljko Kopic a decis să-l trimită în teren pe Danny Armstrong (28 de ani). Scoțianul l-a înlocuit pe Andrei Mărginean. 

Zeljko Kopic, schimbare care a făcut diferența în Dinamo – Petrolul 

La zece minute după ce a intrat, Danni Armstrong a reușit să deschidă scorul pentru Dinamo. „Câinii” au profitat de o gafă făcută de cei de la Petrolul la mijlocul terenului, iar scoțianul a marcat cu un șut din interiorul careului, din pasa lui Alberto Soro.  

Danny Armstrong, sosit în vară la Dinamo după despărțirea de Kilmarnock, a ajuns la cinci goluri marcate pentru „câini”, în cele 23 de etape bifate în Liga 1. Mijlocașul scoțian a reușit un hat-trick de vis în derby-ul cu FCSB și a mai marcat un gol chiar în partida cu Petrolul, încheiată cu scorul de 3-0, în tur.  

Danny Armstrong a fost lăsat pe banca de rezerve de Zeljko Kopic, la partida cu Petrolul. În locul său, în primul 11, a fost preferat Andrei Mărginean, care la duelul din runda trecută cu Hermannstadt a fost suspendat.  

Reclamă
Reclamă

Echipele de start:  

  • DINAMO (4-3-3): Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan (cpt.) – Soro, Karamoko, Musi 
  • Rezerve: Roșca – Milanov, Mazilu, C. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Armstrong, Al. Pop 
  • Absenți: Bordușanu, Licsandru (accidentați) 
  • Antrenor Zeljko Kopic  
  • PETROLUL (3-4-3): Bălbărău – Ignat, Guilherme, Roche (cpt.) – Ricardinho, Dulca, Jyry, A. Dumitrescu – R. Pop, Chică-Roșă, V. Gheorghe 
  • Rezerve: Krell – Papp, Prce, Diogo Rodrigues, Grozav, Hanca, Boțogan, Dumitrache, D. Paraschiv, Dongmo, Manolache 
  • Absenți: Ludewig, Mateiu (accidentați) 
  • Antrenor Eugen Neagoe 
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Observator
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Răsturnare de situație în cazul furtului coifului dacic din Olanda. Cine ar fi comandat, de fapt, spargerea? Cei trei hoți au fost trimiși în judecată
Fanatik.ro
Răsturnare de situație în cazul furtului coifului dacic din Olanda. Cine ar fi comandat, de fapt, spargerea? Cei trei hoți au fost trimiși în judecată
21:30
Dinamo – Petrolul 1-1. “Lupii galbeni” au scos un punct după o gafă monumentală a lui Epassy
21:13
VideoJurnal Antena Sport | După Alibec, FCSB vrea să mai renunţe la 3 jucători!
21:10
VideoJurnal Antena Sport | Rapidiştii aşteaptă un moment de magie de la Moruţan şi cu U Cluj
21:09
Aryna Sabalenka – Elena Rybakina LIVE TEXT (10:30), în finala de la Australian Open. Duel „de foc” pentru trofeu
21:06
OFICIAL | Doi jucători au plecat de la Rapid! Anunţul clubului patronat de Dan Şucu
20:55
Simona Halep, la tragerea la sorţi a tabloului Transylvania Open: “Un loc aproape de inimă”! Adversarele româncelor
Vezi toate știrile
1 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 2 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 5 Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid 6 Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi”
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”