Zeljko Kopic, schimbare inspirată în Dinamo - Petrolul. Danny Armstrong a marcat pentru „câini” - Antena Sport

Zeljko Kopic a făcut o schimbare inspirată în duelul dintre Dinamo și Petrolul. Cele două echipe s-au înfruntat în etapa a 24-a din Liga 1, pe stadionul Arcul de Triumf.
În minutul 54, Zeljko Kopic a decis să-l trimită în teren pe Danny Armstrong (28 de ani). Scoțianul l-a înlocuit pe Andrei Mărginean.
Zeljko Kopic, schimbare care a făcut diferența în Dinamo – Petrolul
La zece minute după ce a intrat, Danni Armstrong a reușit să deschidă scorul pentru Dinamo. „Câinii” au profitat de o gafă făcută de cei de la Petrolul la mijlocul terenului, iar scoțianul a marcat cu un șut din interiorul careului, din pasa lui Alberto Soro.
Danny Armstrong, sosit în vară la Dinamo după despărțirea de Kilmarnock, a ajuns la cinci goluri marcate pentru „câini”, în cele 23 de etape bifate în Liga 1. Mijlocașul scoțian a reușit un hat-trick de vis în derby-ul cu FCSB și a mai marcat un gol chiar în partida cu Petrolul, încheiată cu scorul de 3-0, în tur.
Danny Armstrong a fost lăsat pe banca de rezerve de Zeljko Kopic, la partida cu Petrolul. În locul său, în primul 11, a fost preferat Andrei Mărginean, care la duelul din runda trecută cu Hermannstadt a fost suspendat.
Echipele de start:
- DINAMO (4-3-3): Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan (cpt.) – Soro, Karamoko, Musi
- Rezerve: Roșca – Milanov, Mazilu, C. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Armstrong, Al. Pop
- Absenți: Bordușanu, Licsandru (accidentați)
- Antrenor Zeljko Kopic
- PETROLUL (3-4-3): Bălbărău – Ignat, Guilherme, Roche (cpt.) – Ricardinho, Dulca, Jyry, A. Dumitrescu – R. Pop, Chică-Roșă, V. Gheorghe
- Rezerve: Krell – Papp, Prce, Diogo Rodrigues, Grozav, Hanca, Boțogan, Dumitrache, D. Paraschiv, Dongmo, Manolache
- Absenți: Ludewig, Mateiu (accidentați)
- Antrenor Eugen Neagoe
