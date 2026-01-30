Zeljko Kopic, schimbare inspirată în Dinamo - Petrolul. Danny Armstrong a marcat pentru „câini” - Antena Sport

Zeljko Kopic, la finalul unui meci al lui Dinamo/ Sport Pictures

Zeljko Kopic a făcut o schimbare inspirată în duelul dintre Dinamo și Petrolul. Cele două echipe s-au înfruntat în etapa a 24-a din Liga 1, pe stadionul Arcul de Triumf.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 54, Zeljko Kopic a decis să-l trimită în teren pe Danny Armstrong (28 de ani). Scoțianul l-a înlocuit pe Andrei Mărginean.

Zeljko Kopic, schimbare care a făcut diferența în Dinamo – Petrolul

La zece minute după ce a intrat, Danni Armstrong a reușit să deschidă scorul pentru Dinamo. „Câinii” au profitat de o gafă făcută de cei de la Petrolul la mijlocul terenului, iar scoțianul a marcat cu un șut din interiorul careului, din pasa lui Alberto Soro.

Danny Armstrong, sosit în vară la Dinamo după despărțirea de Kilmarnock, a ajuns la cinci goluri marcate pentru „câini”, în cele 23 de etape bifate în Liga 1. Mijlocașul scoțian a reușit un hat-trick de vis în derby-ul cu FCSB și a mai marcat un gol chiar în partida cu Petrolul, încheiată cu scorul de 3-0, în tur.

Danny Armstrong a fost lăsat pe banca de rezerve de Zeljko Kopic, la partida cu Petrolul. În locul său, în primul 11, a fost preferat Andrei Mărginean, care la duelul din runda trecută cu Hermannstadt a fost suspendat.