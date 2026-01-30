Simona Halep, la tragerea la sorţi a tabloului Transylvania Open: "Un loc aproape de inimă"! Adversarele româncelor - Antena Sport

Turneul adună 32 de jucătoare la simplu şi 16 echipe la dublu care vor juca pentru marele trofeu. Valoarea totală a premiilor turneului de la Cluj-Napoca este de 283 347 de dolari.

Jucătoarele de pe tabloul de simplu – Transylvania Open WTA 250

EMMA RADUCANU (EX) (locul 29, GBR) JAQUELINE CRISTIAN (locul 38, ROU) SORANA CIRSTEA (locul 41, ROU) ANASTASIA POTAPOVA (locul 55, AUT) XINYU WANG (locul 57, CHN) OLGA DANILOVIC (locul 67, SRB) ANTONIA RUZIC (locul 70, CRO) ANNA BONDAR (locul 73, HUN) CAMILA OSORIO (locul 76, COL) ELLA SEIDEL (locul 84, GER) ELENA-GABRIELA RUSE (locul 85, ROU) SARA SORRIBES TORMO (locul 85, ESP) OLEKSANDRA OLIYNYKOVA (locul 90, UKR) KAMILLA RAKHIMOVA (locul 91, UZB) KAJA JUVAN (locul 99, SLO) VERONIKA ERJAVEC (locul 103, SLO) ANASTASIA ZAKHAROVA (locul 104) LUCIA BRONZETTI (locul 105, ITA) MAYAR SHERIF (locul 107, EGY) REBEKA MASAROVA (locul 115, SUI) TIANTSOA RAKOTOMANGA RAJAONAH (locul 117, FRA) GREET MINNEN (locul 119, BEL) VIKTORIYA TOMOVA (locul 128, BUL) YUE YUAN (locul 135, CHN) KAROLINA PLISKOVA (WC) ANA BOGDAN (WC) MIRIAM BULGARU (WC) ELENA RUXANDRA BERTEA (WC)

Pe tabloul de dublu al Transylvania Open 2026 se află 16 echipe, iar România este reprezentată de o echipă românească formată din Jaqueline Cristian şi Gabriela Elena Ruse, şi de Irina Bara care va face pereche cu Ekaterine Gorgodze (GEO), câştigătoarele trofeului Transylvania Open, la dublu, la prima ediţie, din 2021. De asemenea, un wild card a fost acordat echipei formate din Mara Gae şi Miriam Bulgaru, şi altul echipei formate din Briana Szabo şi Elena Ruxandra Bertea.

Jucătoarele de pe tabloul de dublu Transylvania Open WTA 250

Ulrikke Eikeri (Norvegia) & Magali Kempen (Belgia) – Clasament combinat: 99 Mariia Kozyreva & Iryna Shymanovich – Clasament combinat: 138 Kamilla Rakhimova (Uzbekistan) & Sara Sorribes Tormo (Spania) – Clasament combinat: 155 Qianhui Tang (China) & Yue Yuan (China) – Clasament combinat: 158 Xinyu Wang (China) & Saisai Zheng (China) – Clasament combinat: 166 Eudice Chong (Hong Kong) & En-Shuo Liang (Taiwan) – Clasament combinat: 177 Jaqueline Cristian (România) & Elena-Gabriela Ruse (România) – Clasament combinat: 196 Dalila Jakupovic & Nika Radisic (Slovenia) – Clasament combinat: 222 I-Hsuan Cho & Yi-Tsen Cho (Taiwan) – Clasament combinat: 224 Irina Bara (România) & Ekaterine Gorgodze (Georgia) – Clasament combinat: 332 Aneta Kucmova & Aneta Laboutkova (Cehia) – Clasament combinat: 370 (WC) Mara Gae & Miriam Bulgaru (WC) Briana Szabo & Elena Ruxandra Bertea

Rezerve (Doubles Alternates)

Oana Gavrilă (România) & Ivana Sebestova (Cehia) – Clasament combinat: 433 Aliona Bolsova (Spania) & Leyre Romero Gormaz (Spania) – Clasament combinat: 497 Michaela Bayerlova (Cehia) & Varvara Lepchenko (SUA) – Clasament combinat: 550 Elena Malygina (Estonia) & Alice Robbe (Franţa) – Clasament combinat: 692 Maja Chwalinska (Polonia) & Kaja Juvan (Slovenia) – Clasament combinat: 1059

LISTA JUCĂTOARELOR DIN CALIFICĂRILE TRANSYLVANIA OPEN WTA 250

16 jucătoare se vor lupta în teren pentru un loc pe tabloul principal de simplu. Dintre acestea, două au intrat pe listă cu wild carduri – ambele sunt jucătoare tinere din România: Briana Szabo şi Mara Gae.

Kaitlin Quevedo – Spania – Loc 129 Daria Snigur – Ucraina – Loc 136 Lola Radivojevic – Serbia – Loc 137 Lucrezia Stefanini – Italia – Loc 139 Leyre Romero Gormaz – Spania – Loc 141 Maja Chwalinska – Polonia – Loc 145 Varvara Lepchenko – SUA – Loc 146 Tamara Zidansek – Slovenia – Loc 151 Iryna Shymanovich – Belarus – Loc 153 Alina Charaeva – Rusia – Loc 162 Ekaterine Gorgodze – Georgia – Loc 168 Anhelina Kalinina – Ucraina – Loc 178 Aliona Bolsova – Spania – Loc 231 Raluka Serban – Cipru – 247 (WC) Briana Szabo – România (WC) Mara Gae– România

Transylvania Open 2026 – terenuri mai performante şi sistem de arbitraj 100% electronic

Ediţia din acest an marchează un nou standard pentru turneul de la Cluj: noi terenuri acrilice portabile de ultimă generaţie, folosite la marile turnee internaţionale, care vor asigura un ritm de joc mai constant şi protecţie fizică sporită pentru jucătoare. În plus, Transylvania Open devine primul turneu de hard indoor din România care implementează sistemul de arbitraj electronic Hawk-Eye Live pe ambele terenuri de joc. Dezvoltat de pionierii tehnologiei de arbitraj din tenis, sistemul oferă decizii 100% electronice, în timp real, singurul arbitru din meci rămânând cel de scaun.

Bilete şi acces

Deşi au fost realizate investiţii semnificative în infrastructura sportivă, organizatorii au decis să menţină preţurile biletelor nemodificate, în ciuda majorării TVA. Transylvania Open reconfirmă astfel angajamentul său faţă de performanţă, dar şi de accesibilitate pentru fani.

Pe Terenul Central, locurile sunt alocate nominal (sector, rând, loc), în timp ce accesul pe Terenul 2 este general, fără locuri prestabilite. Accesul publicului este gratuit în primele două zile – sâmbătă, 31 ianuarie, şi duminică, 1 februarie – pe baza biletelor cu valoare zero, care pot fi rezervate online sau ridicate direct de la intrare.

Minorii sub 6 ani au acces gratuit, dacă sunt ţinuţi în braţe de un adult însoţitor (un adult poate însoţi un singur copil). Copiii de 6 ani sau mai mari au nevoie de bilet. Biletele pot fi achiziţionate online de pe transylvaniaopen.ro.

Program şi detalii competiţionale

Timp de opt zile, BTarena din Cluj-Napoca va găzdui 58 de meciuri de tenis feminin, desfăşurate pe două terenuri complet separate – Terenul Central şi Terenul 2. Spre deosebire de ediţiile anterioare, când competiţia se desfăşura pe parcursul a nouă zile, ediţia din 2026 va avea opt zile de joc. Astfel, în cea de-a doua zi de turneu, duminică, 1 februarie, spectatorii vor putea urmări nu doar meciurile din calificări, ci şi cinci partide de pe tabloul principal: trei de simplu şi două de dublu.

Programul complet:

Sâmbătă, 31 ianuarie: 8 meciuri calificări simplu;

8 meciuri calificări simplu; Duminică, 1 februarie: 4 meciuri calificări simplu + 3 meciuri tur 1 simplu + 2 meciuri tur 1 dublu;

4 meciuri calificări simplu + 3 meciuri tur 1 simplu + 2 meciuri tur 1 dublu; Luni, 2 februarie: 6 meciuri tur 1 simplu + 2 meciuri tur 1 dublu;

6 meciuri tur 1 simplu + 2 meciuri tur 1 dublu; Marţi, 3 februarie: 7 meciuri tur 1 simplu + 3 meciuri tur 1 dublu;

7 meciuri tur 1 simplu + 3 meciuri tur 1 dublu; Miercuri, 4 februarie: 8 meciuri tur 2 simplu + 1 meci tur 1 dublu + 1 meci sferturi dublu;

8 meciuri tur 2 simplu + 1 meci tur 1 dublu + 1 meci sferturi dublu; Joi, 5 februarie: 4 meciuri sferturi simplu + 3 meciuri sferturi dublu;

4 meciuri sferturi simplu + 3 meciuri sferturi dublu; Vineri, 6 februarie: 2 semifinale simplu + 2 semifinale dublu;

2 semifinale simplu + 2 semifinale dublu; Sâmbătă, 7 februarie: finala de dublu şi finala de simplu.

Despre Transylvania Open WTA 250

Transylvania Open powered by Kaufland România are loc în Cluj-Napoca este cea mai importantă competiţie de tenis feminin din România şi face parte din categoria WTA 250. Evenimentul reuneşte jucătoare de top din întreaga lume pentru o săptămână de competiţie intensă în BT Arena din Cluj-Napoca şi a fost votat de către jucătoare, doi ani consecutivi (2022, 2023), drept cel mai bun turneu din lume la categoria WTA 250! Cu o creştere constantă în popularitate, Transylvania Open WTA 250 continuă să promoveze tenisul feminin în România şi în lume.